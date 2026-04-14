Військовий збір не скасують після перемоги: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський.

Фінансування Збройних сил України коштом військового збору не припиниться одразу після перемоги. Глава держави Володимир Зеленський затвердив законодавчі зміни, які зобов'язують громадян та бізнес сплачувати цей податок ще протягом трьох повоєнних років, що дозволить стабільно поповнювати держбюджет на майже 140 мільярдів гривень щороку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на картку закону, яку опублікували на сайті Верховної Ради.

Українці сплачуватимуть військовий збір ще три роки навіть після закінчення війни

Скасування воєнного стану не означатиме миттєвого припинення стягнення податку на армію. Відповідно до нового закону, ухваленого парламентом на початку квітня та нещодавно підписаного Володимиром Зеленським, механізм фінансової підтримки оборонного сектору діятиме ще тривалий час.

Цей крок став наслідком виконання домовленостей з МВФ, зафіксованих у лютневому меморандумі 2026 року про економічну та фінансову політику.

Нововведення передбачають, що зібрані кошти матимуть виключно цільове призначення, вони формуватимуть спеціальний фонд державного бюджету, звідки гроші йтимуть безпосередньо на покриття нагальних потреб ЗСУ.

Читайте також:

"Закон передбачає продовження дії чинних положень податкового законодавства щодо справляння військового збору на три роки, наступні за роком, в якому буде припинено воєнний стан", — йдеться в офіційному повідомленні.

Картка закону.

Для кожної категорії платників зафіксовано конкретні відсотки:

Звичайні фізичні особи і надалі віддаватимуть 5% від своїх доходів.

Військовослужбовці та працівники сектору безпеки сплачуватимуть 1,5% з грошового забезпечення (за винятком тих виплат, що за законом звільнені від оподаткування).

ФОПи 1-ї, 2-ї та 4-ї груп перераховуватимуть 10% від рівня мінімальної заробітної плати, встановленої станом на перше січня звітного року.

Платники єдиного податку 3-ї групи (ФОПи та юридичні компанії) віддаватимуть 1% від загального доходу.

У Міністерстві фінансів уже оцінили економічний ефект від такої податкової політики. За підрахунками відомства, збереження цих платежів допоможе державній скарбниці щороку отримувати приблизно 140 мільярдів гривень додаткових надходжень.

Новини.LIVE раніше писали про те, що у Верховній Раді прийняли рішення накласти податки на продажі з цифрових платформ. Відтак більшість онлайн послуг оподатковуватимуть.

Також нардепи розглядають можливість запровадити податок на електромобілі в Україні. Таке рішення почали обдумувати через те, що українці масово купують електроавтівки.