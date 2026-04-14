Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Военный сбор не отменят после победы: Зеленский подписал закон

Военный сбор не отменят после победы: Зеленский подписал закон

Ua ru
Дата публикации 14 апреля 2026 10:33
Военный сбор не отменят после победы: Зеленский подписал закон
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Финансирование Вооруженных сил Украины за счет военного сбора не прекратится сразу после победы. Глава государства Владимир Зеленский утвердил законодательные изменения, которые обязывают граждан и бизнес платить этот налог еще в течение трех послевоенных лет, что позволит стабильно пополнять госбюджет почти на 140 миллиардов гривен ежегодно.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на карточку закона, которую опубликовали на сайте Верховной Рады.

Украинцы будут платить военный сбор еще три года даже после окончания войны

Отмена военного положения не будет означать мгновенного прекращения взимания налога на армию. Согласно новому закону, принятому парламентом в начале апреля и недавно подписанному Владимиром Зеленским, механизм финансовой поддержки оборонного сектора будет действовать еще долгое время.

Этот шаг стал следствием выполнения договоренностей с МВФ, зафиксированных в февральском меморандуме 2026 года об экономической и финансовой политике.

Нововведения предусматривают, что собранные средства будут иметь исключительно целевое назначение, они будут формировать специальный фонд государственного бюджета, откуда деньги будут идти непосредственно на покрытие насущных потребностей ВСУ.

Читайте также:

"Закон предусматривает продление действия действующих положений налогового законодательства относительно взимания военного сбора на три года, следующие за годом, в котором будет прекращено военное положение", — говорится в официальном сообщении.

Карточка закона. Фото: скриншот

Для каждой категории плательщиков зафиксированы конкретные проценты:

  • Обычные физические лица и в дальнейшем будут отдавать 5% от своих доходов.
  • Военнослужащие и работники сектора безопасности будут платить 1,5% с денежного обеспечения (за исключением тех выплат, которые по закону освобождены от налогообложения).
  • ФЛП 1-й, 2-й и 4-й групп будут перечислять 10% от уровня минимальной заработной платы, установленной по состоянию на первое января отчетного года.
  • Плательщики единого налога 3-й группы (ФЛП и юридические компании) будут отдавать 1% от общего дохода.

В Министерстве финансов уже оценили экономический эффект от такой налоговой политики. По подсчетам ведомства, сохранение этих платежей поможет государственной казне ежегодно получать примерно 140 миллиардов гривен дополнительных поступлений.

Новини.LIVE ранее писали о том, что в Верховной Раде приняли решение наложить налоги на продажи с цифровых платформ. Поэтому большинство онлайн услуг будут облагаться налогом.

Также нардепы рассматривают возможность ввести налог на электромобили в Украине. Такое решение начали обдумывать из-за того, что украинцы массово покупают электроавтомобили.

Владимир Зеленский налоги военный сбор
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации