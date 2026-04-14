Военный сбор не отменят после победы: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский.

Финансирование Вооруженных сил Украины за счет военного сбора не прекратится сразу после победы. Глава государства Владимир Зеленский утвердил законодательные изменения, которые обязывают граждан и бизнес платить этот налог еще в течение трех послевоенных лет, что позволит стабильно пополнять госбюджет почти на 140 миллиардов гривен ежегодно.

Украинцы будут платить военный сбор еще три года даже после окончания войны

Отмена военного положения не будет означать мгновенного прекращения взимания налога на армию. Согласно новому закону, принятому парламентом в начале апреля и недавно подписанному Владимиром Зеленским, механизм финансовой поддержки оборонного сектора будет действовать еще долгое время.

Этот шаг стал следствием выполнения договоренностей с МВФ, зафиксированных в февральском меморандуме 2026 года об экономической и финансовой политике.

Нововведения предусматривают, что собранные средства будут иметь исключительно целевое назначение, они будут формировать специальный фонд государственного бюджета, откуда деньги будут идти непосредственно на покрытие насущных потребностей ВСУ.

"Закон предусматривает продление действия действующих положений налогового законодательства относительно взимания военного сбора на три года, следующие за годом, в котором будет прекращено военное положение", — говорится в официальном сообщении.

Карточка закона.

Для каждой категории плательщиков зафиксированы конкретные проценты:

Обычные физические лица и в дальнейшем будут отдавать 5% от своих доходов.

Военнослужащие и работники сектора безопасности будут платить 1,5% с денежного обеспечения (за исключением тех выплат, которые по закону освобождены от налогообложения).

ФЛП 1-й, 2-й и 4-й групп будут перечислять 10% от уровня минимальной заработной платы, установленной по состоянию на первое января отчетного года.

Плательщики единого налога 3-й группы (ФЛП и юридические компании) будут отдавать 1% от общего дохода.

В Министерстве финансов уже оценили экономический эффект от такой налоговой политики. По подсчетам ведомства, сохранение этих платежей поможет государственной казне ежегодно получать примерно 140 миллиардов гривен дополнительных поступлений.

