Суд позбавив волі військового, який повторно здійснив СЗЧ

Військовий у наручниках. Фото: "Громадське радіо"

У Вінницькій області судили військового, який повторно самовільно залишив місце служби в умовах воєнного стану. За скоєне суд його покарав.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне".

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, військовослужбовець у березні 2025 року без поважних причин залишив місце дислокації своєї військової частини та не повертався на службу до кінця травня.

Після того, як було розпочато кримінальне провадження, він заявив про бажання продовжити проходження військової служби в іншій військовій частині. У грудні 2025 року Тиврівський районний суд звільнив чоловіка від кримінальної відповідальності за попередній випадок СЗЧ. Водночас суд зобов'язав його не пізніше ніж через 72 години після набрання ухвалою законної сили прибути до визначеного місця служби для її подальшого проходження.

Втім, як встановив суд під час розгляду справи, цієї вимоги військовослужбовець не виконав. Після того, як судове рішення набуло законної сили, він повторно без поважних причин не прибув до визначеної військової частини та залишався поза місцем служби до 4 травня 2026 року. Саме тоді його місцеперебування встановили правоохоронці.

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Рішення суду

Суд дійшов висновку про винуватість військовослужбовця у вчиненні двох кримінальних правопорушень:

за ч. 5 ст. 407 ККУ — нез'явлення на військову службу без поважних причин в умовах воєнного стану;

за ч. 1 ст. 382 ККУ — умисне невиконання судового рішення, яке набрало законної сили.

Під час розгляду справи прокурор та обвинувачений уклали угоду про визнання винуватості. Військовослужбовець визнав свою провину в повному обсязі, підтвердив викладені обставини, висловив каяття та погодився із запропонованим покаранням.

З урахуванням умов укладеної угоди суд призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі за СЗЧ та ще двох років ув'язнення за умисне невиконання судового рішення. За сукупністю вчинених кримінальних правопорушень остаточне покарання за цими епізодами визначили у вигляді 5 років і 2 місяців позбавлення волі.

Окрім цього, суд частково приєднав невідбуту частину покарання, призначеного попереднім вироком Тиврівського районного суду від грудня 2025 року. Тоді чоловіка засудили за незаконне заволодіння транспортним засобом. У підсумку остаточний строк ув'язнення становив 5 років і 6 місяців.

Також суд постановив зарахувати до строку відбування покарання період перебування обвинуваченого під вартою — з 4 травня 2026 року і до моменту набрання вироком законної сили.

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