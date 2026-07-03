Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Военный повторно совершил СОЧ: суд его наказал

Военный повторно совершил СОЧ: суд его наказал

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2026 04:02
Суд лишил свободы военнослужащего, который повторно совершил самовольное отсутствие
Военный в наручниках. Фото: "Громадське радіо"

В Винницкой области состоялся суд над военнослужащим, который повторно самовольно покинул место службы в условиях военного положения. За содеянное суд его наказал.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне».

Детали дела

Согласно материалам дела, военнослужащий в марте 2025 года без уважительных причин покинул место дислокации своей воинской части и не возвращался на службу до конца мая.

После того как было возбуждено уголовное дело, он заявил о желании продолжить прохождение военной службы в другой воинской части. В декабре 2025 года Тывровский районный суд освободил мужчину от уголовной ответственности за предыдущий случай СОЧ. В то же время суд обязал его не позднее чем через 72 часа после вступления постановления в законную силу прибыть в указанное место службы для ее дальнейшего прохождения.

Впрочем, как установил суд в ходе рассмотрения дела, это требование военнослужащий не выполнил. После того как судебное решение вступило в законную силу, он повторно без уважительных причин не прибыл в указанную воинскую часть и оставался вне места службы до 4 мая 2026 года. Именно тогда его местонахождение установили правоохранительные органы.

Читайте также:

Решение суда

Суд пришел к выводу о виновности военнослужащего в совершении двух уголовных правонарушений:

  • по ч. 5 ст. 407 УК — неявка на военную службу без уважительных причин в условиях военного положения;
  • по ч. 1 ст. 382 УК Украины — умышленное неисполнение судебного решения, вступившего в законную силу.

В ходе рассмотрения дела прокурор и обвиняемый заключили соглашение о признании вины. Военнослужащий признал свою вину в полном объеме, подтвердил изложенные обстоятельства, выразил раскаяние и согласился с предложенным наказанием.

С учетом условий заключённого соглашения суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы за СОЧ и ещё двух лет лишения свободы за умышленное неисполнение судебного решения. По совокупности совершенных уголовных правонарушений окончательное наказание по этим эпизодам было определено в виде 5 лет и 2 месяцев лишения свободы.

Кроме того, суд частично присоединил неотбытую часть наказания, назначенного предыдущим приговором Тивровского районного суда от декабря 2025 года. Тогда мужчину осудили за незаконное завладение транспортным средством. В итоге окончательный срок лишения свободы составил 5 лет и 6 месяцев.

Также суд постановил зачесть в срок отбывания наказания период пребывания обвиняемого под стражей — с 4 мая 2026 года и до момента вступления приговора в законную силу.

Как сообщали Новини.LIVE, в Ивано-Франковской области судили жительницу Нижнего Березова, которая передавала в Viber информацию о местах нахождения ТЦК. За содеянное суд запретил ей покидать Украину.

Также мы писали, что в Тернополе суд рассмотрел дело о ситуации, когда в ТЦК мобилизовали мужчину с шизофренией. Судья признал такие действия противоправными.

суд СОЧ судебные решения
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации