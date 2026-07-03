Суд лишил свободы военнослужащего, который повторно совершил самовольное отсутствие

Военный в наручниках. Фото: "Громадське радіо"

В Винницкой области состоялся суд над военнослужащим, который повторно самовольно покинул место службы в условиях военного положения. За содеянное суд его наказал.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне».

Детали дела

Согласно материалам дела, военнослужащий в марте 2025 года без уважительных причин покинул место дислокации своей воинской части и не возвращался на службу до конца мая.

После того как было возбуждено уголовное дело, он заявил о желании продолжить прохождение военной службы в другой воинской части. В декабре 2025 года Тывровский районный суд освободил мужчину от уголовной ответственности за предыдущий случай СОЧ. В то же время суд обязал его не позднее чем через 72 часа после вступления постановления в законную силу прибыть в указанное место службы для ее дальнейшего прохождения.

Впрочем, как установил суд в ходе рассмотрения дела, это требование военнослужащий не выполнил. После того как судебное решение вступило в законную силу, он повторно без уважительных причин не прибыл в указанную воинскую часть и оставался вне места службы до 4 мая 2026 года. Именно тогда его местонахождение установили правоохранительные органы.

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Решение суда

Суд пришел к выводу о виновности военнослужащего в совершении двух уголовных правонарушений:

по ч. 5 ст. 407 УК — неявка на военную службу без уважительных причин в условиях военного положения;

по ч. 1 ст. 382 УК Украины — умышленное неисполнение судебного решения, вступившего в законную силу.

В ходе рассмотрения дела прокурор и обвиняемый заключили соглашение о признании вины. Военнослужащий признал свою вину в полном объеме, подтвердил изложенные обстоятельства, выразил раскаяние и согласился с предложенным наказанием.

С учетом условий заключённого соглашения суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы за СОЧ и ещё двух лет лишения свободы за умышленное неисполнение судебного решения. По совокупности совершенных уголовных правонарушений окончательное наказание по этим эпизодам было определено в виде 5 лет и 2 месяцев лишения свободы.

Кроме того, суд частично присоединил неотбытую часть наказания, назначенного предыдущим приговором Тивровского районного суда от декабря 2025 года. Тогда мужчину осудили за незаконное завладение транспортным средством. В итоге окончательный срок лишения свободы составил 5 лет и 6 месяцев.

Также суд постановил зачесть в срок отбывания наказания период пребывания обвиняемого под стражей — с 4 мая 2026 года и до момента вступления приговора в законную силу.

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