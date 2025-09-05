Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Військовий інформував РФ про навчальні полігони ЗСУ — як покарали

Військовий інформував РФ про навчальні полігони ЗСУ — як покарали

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 22:29
Військовий зливав Росії дані про ЗСУ
Затримання військового, який зливав РФ дані про дислокацію навчальних полігонів ЗСУ. Фото: ДБР

Військовий інформував російських окупантів про дислокацію українських навчальних полігонів. За це суд покарав зрадника — він проведе у в'язниці 15 років.

Про це інформує пресслужба Державного бюро розслідувань у п'ятницю, 5 вересня.

Реклама
Читайте також:

Військовий зливав РФ дані про ЗСУ — як його покарають

За даними ДБР, 15 років за ґратами проведе військовослужбовець, який зливав ворогу дані про дислокацію навчальних полігонів.

Отже, Соснівський районний суд Черкас присудив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна військовослужбовцю, який добровільно "зливав" агресору дані про дислокацію навчальних полігонів у чотирьох регіонах, зокрема на Черкащині. Внаслідок ворожих атак загинув один український військовий.

Зазначається, що слідчі ДБР у взаємодії з СБУ встановили, що з листопада 2024 по травень 2025 року фігурант збирав інформацію та підтримував зв’язок через месенджер із колишнім бойовиком так званої "ДНР", який нині служить у Збройних силах РФ. Він надсилав повідомлення з уточненням координат військового полігону та кількості військовослужбовців, які на ньому перебувають.

Як відомо, зрадник підтримував політику країни-агресора та добровільно погодився на співпрацю з ворожими спецслужбами. У ході слідчих дій встановлено, що фігурант передав ворогу координати військових об'єктів у Черкаській, Житомирській, Рівненській та Донецькій областях.

Унаслідок скоординованих ракетних ударів агресорів загинув один військовослужбовець та ще сім зазнали травм різного ступеня тяжкості. Матеріальні збитки держави становлять на суму понад 1,5 мільйона гривень.

Нещодавно СБУ затримала російського агента, який допомагав росіянам готувати наступ на Костянтинівку в Донецькій області.

Раніше контррозвідка СБУ затримала агента РФ, який коригував ворожий вогонь по українських позиціях.

ДБР держзрада покарання війна в Україні Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації