Військовий зливав Росії дані про ЗСУ

Затримання військового, який зливав РФ дані про дислокацію навчальних полігонів ЗСУ. Фото: ДБР

Військовий інформував російських окупантів про дислокацію українських навчальних полігонів. За це суд покарав зрадника — він проведе у в'язниці 15 років.

Про це інформує пресслужба Державного бюро розслідувань у п'ятницю, 5 вересня.

За даними ДБР, 15 років за ґратами проведе військовослужбовець, який зливав ворогу дані про дислокацію навчальних полігонів.

Отже, Соснівський районний суд Черкас присудив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна військовослужбовцю, який добровільно "зливав" агресору дані про дислокацію навчальних полігонів у чотирьох регіонах, зокрема на Черкащині. Внаслідок ворожих атак загинув один український військовий.

Зазначається, що слідчі ДБР у взаємодії з СБУ встановили, що з листопада 2024 по травень 2025 року фігурант збирав інформацію та підтримував зв’язок через месенджер із колишнім бойовиком так званої "ДНР", який нині служить у Збройних силах РФ. Він надсилав повідомлення з уточненням координат військового полігону та кількості військовослужбовців, які на ньому перебувають.

Як відомо, зрадник підтримував політику країни-агресора та добровільно погодився на співпрацю з ворожими спецслужбами. У ході слідчих дій встановлено, що фігурант передав ворогу координати військових об'єктів у Черкаській, Житомирській, Рівненській та Донецькій областях.

Унаслідок скоординованих ракетних ударів агресорів загинув один військовослужбовець та ще сім зазнали травм різного ступеня тяжкості. Матеріальні збитки держави становлять на суму понад 1,5 мільйона гривень.

