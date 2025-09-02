Відео
Головна Новини дня На Донеччині викрили "крота", що здавав позиції українських баз

На Донеччині викрили "крота", що здавав позиції українських баз

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 11:21
СБУ викрила агента РФ, який здавав координати ремонтних баз ЗСУ
СБУ. Ілюстративне фото: Femida

Служба безпеки України затримала 37-річного мешканця Донеччини, який співпрацював із російськими спецслужбами. Чоловік збирав та передавав координати ремонтних баз ЗСУ, де відновлювали пошкоджену бронетехніку після боїв.

Про це повідомила пресслужба СБУ у вівторок, 2 вересня.

Читайте також:

СБУ затримала агента РФ на ремонтній базі ЗСУ

Контррозвідка СБУ провела спецоперацію на Донеччині та затримала агента РФ, який коригував ворожий вогонь по українських позиціях. За даними слідства, він передавав координати цехів, де ремонтували військову техніку, через анонімні чати у месенджері. Чоловік потрапив у поле зору ФСБ через свого брата, що проживає на території Росії та співпрацює з окупантами.

На Донеччині викрили "крота", що здавав позиції українських баз - фото 1
Агент РФ. Фото: Telegram-канал СБУ

"Фігурант фотографував цехи підприємства під час робочих змін, а зроблені знімки із геолокаціями передавав своєму куратору. Отриману інформацію ворог планував використати для підготовки нових ракетних ударів", — повідомила СБУ.

У зловмисника вилучили телефон із доказами шпигунської діяльності, після чого йому оголосили підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави.

На Донеччині викрили "крота", що здавав позиції українських баз - фото 2
Допис СБУ у Telegram. Фото: скриншот

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури. Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що СБУ задокументувала нові докази воєнних злочинів, у яких підозрюють голову Чеченської республіки Росії Рамзана Кадирова. 

Раніше ми також інформували, що Служба безпеки України викрила двох агентів російської воєнної розвідки, які збирали інформацію для підготовки атак по Києву та Одесі. 

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
