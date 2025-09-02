СБУ разоблачила агента РФ, который сдавал координаты ремонтных баз ВСУ

СБУ. Иллюстративное фото: Femida

Служба безопасности Украины задержала 37-летнего жителя Донецкой области, который сотрудничал с российскими спецслужбами. Мужчина собирал и передавал координаты ремонтных баз ВСУ, где восстанавливали поврежденную бронетехнику после боев.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ во вторник, 2 сентября.

СБУ задержала агента РФ на ремонтной базе ВСУ

Контрразведка СБУ провела спецоперацию в Донецкой области и задержала агента РФ, который корректировал вражеский огонь по украинским позициям. По данным следствия, он передавал координаты цехов, где ремонтировали военную технику, через анонимные чаты в мессенджере. Мужчина попал в поле зрения ФСБ из-за своего брата, проживающего на территории России и сотрудничающего с оккупантами.

Агент РФ. Фото: Telegram-канал СБУ

"Фигурант фотографировал цеха предприятия во время рабочих смен, а сделанные снимки с геолокациями передавал своему куратору. Полученную информацию враг планировал использовать для подготовки новых ракетных ударов", — сообщила СБУ.

У злоумышленника изъяли телефон с доказательствами шпионской деятельности, после чего ему объявили подозрение по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Мужчина находится под стражей без права внесения залога.

Сообщение СБУ в Telegram. Фото: скриншот

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что СБУ задокументировала новые доказательства военных преступлений, в которых подозревают главу Чеченской республики России Рамзана Кадырова.

Ранее мы также информировали, что Служба безопасности Украины разоблачила двух агентов российской военной разведки, которые собирали информацию для подготовки атак по Киеву и Одессе.