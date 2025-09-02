Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Донецкой области разоблачили "крота", сдававшего базы ЗСУ

В Донецкой области разоблачили "крота", сдававшего базы ЗСУ

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 11:21
СБУ разоблачила агента РФ, который сдавал координаты ремонтных баз ВСУ
СБУ. Иллюстративное фото: Femida

Служба безопасности Украины задержала 37-летнего жителя Донецкой области, который сотрудничал с российскими спецслужбами. Мужчина собирал и передавал координаты ремонтных баз ВСУ, где восстанавливали поврежденную бронетехнику после боев.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ во вторник, 2 сентября.

Реклама
Читайте также:

СБУ задержала агента РФ на ремонтной базе ВСУ

Контрразведка СБУ провела спецоперацию в Донецкой области и задержала агента РФ, который корректировал вражеский огонь по украинским позициям. По данным следствия, он передавал координаты цехов, где ремонтировали военную технику, через анонимные чаты в мессенджере. Мужчина попал в поле зрения ФСБ из-за своего брата, проживающего на территории России и сотрудничающего с оккупантами.

На Донеччині викрили "крота", що здавав позиції українських баз - фото 1
Агент РФ. Фото: Telegram-канал СБУ

"Фигурант фотографировал цеха предприятия во время рабочих смен, а сделанные снимки с геолокациями передавал своему куратору. Полученную информацию враг планировал использовать для подготовки новых ракетных ударов", — сообщила СБУ.

У злоумышленника изъяли телефон с доказательствами шпионской деятельности, после чего ему объявили подозрение по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Мужчина находится под стражей без права внесения залога.

На Донеччині викрили "крота", що здавав позиції українських баз - фото 2
Сообщение СБУ в Telegram. Фото: скриншот

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что СБУ задокументировала новые доказательства военных преступлений, в которых подозревают главу Чеченской республики России Рамзана Кадырова.

Ранее мы также информировали, что Служба безопасности Украины разоблачила двух агентов российской военной разведки, которые собирали информацию для подготовки атак по Киеву и Одессе.

СБУ ремонт ВСУ шпионаж Россия
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации