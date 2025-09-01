Видео
Двое агентов ГРУ готовили воздушные атаки по Украине — СБУ

Двое агентов ГРУ готовили воздушные атаки по Украине — СБУ

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 11:24
СБУ задержала агентов ГРУ, которые собирали данные для атак на Киев и Одессу
Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила двух агентов российской военной разведки, которые собирали данные для новых ударов по Киеву и Одессе. По данным следствия, они действовали отдельно, но имели общего куратора со стороны ГРУ, личность которого уже идентифицировали специалисты СБУ.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Читайте также:

СБУ задержала украинцев, которые шпионили за Россией

Главной задачей агентов была передача оккупантам информации о дислокации подразделений Сил обороны и результаты предыдущих атак по гражданской инфраструктуре, чтобы корректировать повторные обстрелы. Для этого они выезжали на места, фотографировали объекты и фиксировали их координаты.

В Киеве задержали 31-летнего уроженца временно оккупированного Мелитополя. Его отправили в столицу, чтобы он искал там ремонтные базы военной техники. Также он собирал данные о часах, когда есть наибольшее скопление людей возле рекрутинговых центров на Киевщине, по которым планировали наносить удары.

null
Задержание экс-военнослужащей в Одессе. Фото: СБУ

В Одессе разоблачили бывшую военнослужащую, которая после увольнения со службы согласилась сотрудничать с российским ГРУ.

null
Переписка с координатором РФ. Фото: СБУ

Она должна была передавать координаты расположения подразделений морской охраны, пограничников и Нацгвардии. Впрочем, как выяснилось, обещанных денег за шпионскую деятельность она так и не получила.

Сейчас следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ). Суд арестовал их без права залога. Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в августе СБУ разоблачила агента, который работал на Россию, находясь в рядах бригады морской пехоты.

Также в СБУ сообщили новые подробности об убийстве политика Андрея Парубия.

СБУ Киев Одесса шпионаж Россия ракетный удар
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
