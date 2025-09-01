СБУ затримала агентів ГРУ, які збирали дані для атак на Київ і Одесу

Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила двох агентів російської воєнної розвідки, які збирали дані для нових ударів по Києву та Одесі. За даними слідства, вони діяли окремо, але мали спільного куратора з боку ГРУ, особу якого вже ідентифікували фахівці СБУ.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

Головним завданням агентів було передавання окупантам інформації про дислокацію підрозділів Сил оборони та результати попередніх атак по цивільній інфраструктурі, щоб коригувати повторні обстріли. Для цього вони виїжджали на місця, фотографували об’єкти й фіксували їхні координати.

У Києві затримали 31-річного уродженця тимчасово окупованого Мелітополя. Його відправили до столиці, аби він шукав там ремонтні бази військової техніки. Також він збирав дані про години, коли є найбільше скупчення людей біля рекрутингових центрів на Київщині, по яких планували завдавати ударів.

Затримання ексвійськовослужбовиці в Одесі. Фото: СБУ

В Одесі викрили колишню військовослужбовицю, яка після звільнення зі служби погодилася співпрацювати з російським ГРУ.

Листування з координатором РФ. Фото: СБУ

Вона мала передавати координати розташування підрозділів морської охорони, прикордонників та Нацгвардії. Втім, як з’ясувалося, обіцяних грошей за шпигунську діяльність вона так і не отримала.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ). Суд заарештував їх без права застави. Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у серпні СБУ викрила агента, який працював на Росії, перебуваючи в лавах бригади морської піхоти.

Також в СБУ повідомили нові подробиці про вбивство політика Андрія Парубія.