СБУ сообщила о заочном подозрении Рамзану Кадырову

Глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото: росСМИ

Служба безопасности Украины задокументировала новые свидетельства военных преступлений главы Чеченской республики России Рамзана Кадырова. По данным следствия, он участвует в жестоком обращении с украинскими военнопленными.

Об этом сообщает СБУ.

Реклама

Читайте также:

Пост СБУ. Фото: скриншот

Детали дела

По данным дела, во время выступления перед российскими пропагандистами Кадыров заявил, что приказал своим "подчиненным" не захватывать украинских военных в плен, а расстреливать их прямо на поле боя.

"Как установило расследование, распоряжение Кадырова было "адресовано" командирам чеченских боевиков, которые воюют в рядах оккупационных группировок России против Украины", — пояснили в СБУ.

Президент Чечни также приказал переместить украинских пленных, которых удерживают в Чечне, на крыши военных объектов в Грозном. Таким образом Кадыров предлагал использовать заключенных бойцов как "живой щит" для защиты от атак дронов Сил обороны Украины.

Пост СБУ. Фото: СБУ

Напомним, в начале августа НАБУ разоблачило на коррупции депутата, который занимался закупками РЭБ и дронов для Вооруженных сил Украины.

Также НАБУ разоблачило схему хищения бюджетных средств в Минюсте.