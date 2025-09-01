СБУ сообщила о заочном подозрении Рамзану Кадырову

СБУ объявила подозрение Рамзану Кадырову в военных преступлениях
Служба безопасности Украины задокументировала новые свидетельства военных преступлений главы Чеченской республики России Рамзана Кадырова. По данным следствия, он участвует в жестоком обращении с украинскими военнопленными.
Об этом сообщает СБУ.
Детали дела
По данным дела, во время выступления перед российскими пропагандистами Кадыров заявил, что приказал своим "подчиненным" не захватывать украинских военных в плен, а расстреливать их прямо на поле боя.
"Как установило расследование, распоряжение Кадырова было "адресовано" командирам чеченских боевиков, которые воюют в рядах оккупационных группировок России против Украины", — пояснили в СБУ.
Президент Чечни также приказал переместить украинских пленных, которых удерживают в Чечне, на крыши военных объектов в Грозном. Таким образом Кадыров предлагал использовать заключенных бойцов как "живой щит" для защиты от атак дронов Сил обороны Украины.
