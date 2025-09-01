Видео
СБУ объявила подозрение Рамзану Кадырову в военных преступлениях

СБУ объявила подозрение Рамзану Кадырову в военных преступлениях

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 17:40
СБУ сообщила о заочном подозрении Рамзану Кадырову
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото: росСМИ

Служба безопасности Украины задокументировала новые свидетельства военных преступлений главы Чеченской республики России Рамзана Кадырова. По данным следствия, он участвует в жестоком обращении с украинскими военнопленными.

Об этом сообщает СБУ.

СБУ оголосила підозру Рамзану Кадирову у воєнних злочинах - фото 1
Пост СБУ. Фото: скриншот

Детали дела

По данным дела, во время выступления перед российскими пропагандистами Кадыров заявил, что приказал своим "подчиненным" не захватывать украинских военных в плен, а расстреливать их прямо на поле боя.

"Как установило расследование, распоряжение Кадырова было "адресовано" командирам чеченских боевиков, которые воюют в рядах оккупационных группировок России против Украины", — пояснили в СБУ.

Президент Чечни также приказал переместить украинских пленных, которых удерживают в Чечне, на крыши военных объектов в Грозном. Таким образом Кадыров предлагал использовать заключенных бойцов как "живой щит" для защиты от атак дронов Сил обороны Украины.

СБУ оголосила підозру Рамзану Кадирову у воєнних злочинах - фото 2
Пост СБУ. Фото: СБУ

Рамзан Кадыров Чеченская республика подозрение сбу Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
