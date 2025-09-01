СБУ повідомила про заочну підозру Рамзану Кадирову

Глава Чечні Рамзан Кадиров. Фото: росЗМІ

Служба безпеки України задокументувала нові свідчення воєнних злочинів голови Чеченської республіки Росії Рамзана Кадирова. За даними слідства, він бере участь у жорстокому поводженні з українськими військовополоненими.

Про це повідомляє СБУ.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Деталі справи

За даними справи, під час виступу перед російськими пропагандистами Кадиров заявив, що наказав своїм "підлеглим" не захоплювати українських військових у полон, а розстрілювати їх прямо на полі бою.

"Як встановило розслідування, розпорядження Кадирова було "адресовано" командирам чеченських бойовиків, які воюють у лавах окупаційних угруповань Росії проти України", — пояснили в СБУ.

Президент Чечні також наказав перемістити українських полонених, яких утримують у Чечні, на дахи військових об’єктів у Грозному. Таким чином Кадиров пропонував використовувати ув’язнених бійців як "живий щит" для захисту від атак дронів Сил оборони України.

Пост СБУ. Фото: СБУ

