СБУ оголосила підозру Рамзану Кадирову у воєнних злочинах

СБУ оголосила підозру Рамзану Кадирову у воєнних злочинах

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 17:40
СБУ повідомила про заочну підозру Рамзану Кадирову
Глава Чечні Рамзан Кадиров. Фото: росЗМІ

Служба безпеки України задокументувала нові свідчення воєнних злочинів голови Чеченської республіки Росії Рамзана Кадирова. За даними слідства, він бере участь у жорстокому поводженні з українськими військовополоненими.

Про це повідомляє СБУ.

Читайте також:
СБУ оголосила підозру Рамзану Кадирову у воєнних злочинах - фото 1
Пост СБУ. Фото: скриншот

Деталі справи

За даними справи, під час виступу перед російськими пропагандистами Кадиров заявив, що наказав своїм "підлеглим" не захоплювати українських військових у полон, а розстрілювати їх прямо на полі бою.

"Як встановило розслідування, розпорядження Кадирова було "адресовано" командирам чеченських бойовиків, які воюють у лавах окупаційних угруповань Росії проти України", — пояснили в СБУ.

Президент Чечні також наказав перемістити українських полонених, яких утримують у Чечні, на дахи військових об’єктів у Грозному. Таким чином Кадиров пропонував використовувати ув’язнених бійців як "живий щит" для захисту від атак дронів Сил оборони України.

СБУ оголосила підозру Рамзану Кадирову у воєнних злочинах - фото 2
Пост СБУ. Фото: СБУ

Нагадаємо, на початку серпня НАБУ викрило на корупції депутата, який займався закупівлями РЕБ та дронів для Збройних сил України.

Також НАБУ викрило схему розкрадання бюджетних коштів у Мін'юсті. 

Рамзан Кадиров Чеченська республіка підозра сбу Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
