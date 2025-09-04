СБУ затримала російського агента, який допомагав окупантам біля Костянтинівки

Правоохоронці та затриманий російський агент. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала російського агента, який допомагав окупантам готувати наступ на Костянтинівку в Донецькій області. Йому оголошено підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у четвер, 4 вересня.

Затримання агента ФСБ у Донецькій області

Фігурант допомагав окупантам планувати нові наступи на позиції українських захисників біля Костянтинівки.

Головним завданням російського агента був збір та передача координат ЗСУ, які стримують атаки РФ та завдають контрударів.

Листування фігуранта з ФСБ. Фото: СБУ

"За наявними даними, після одержання геолокацій ворог планував атакувати оборонців Донеччини дронами безпілотних військ "рубікон". Таким чином, рашисти планували створити "коридори" для прориву штурмових груп РФ у напрямку міста", — йдеться у повідомленні.

Російським агентом виявився 39-річний інженер-технолог з місцевого підприємства. Він шукав ворога у Telegram-каналах.

Листування в телефоні зловмисника. Фото: СБУ

За вказівками окупантів фігурант обходив прифронтову територію, відстежував розташування ЗСУ та позначав їхні локації на картах.

Відомо, що серед "цілей" противника були також далекобійні артбатареї України та запасні командні пункти передових підрозділів НГУ.

Телефон затриманого російського агента. Фото: СБУ

"Для конспірації агент мав одразу три смартфони, які окремо використовував для фіксації координат та контактів з куратором в анонімному чаті. Військова контррозвідка СБУ затримала російського "крота" і провела заходи для убезпечення позицій Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності", — йдеться у повідомленні.

Покарання для фігуранта

Російський агент перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

