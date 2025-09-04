Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня СБУ задержала агента России, который помогал готовить наступление

СБУ задержала агента России, который помогал готовить наступление

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 11:27
СБУ задержала российского агента, который помогал оккупантам возле Константиновки
Правоохранители и задержанный российский агент. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала российского агента, который помогал оккупантам готовить наступление на Константиновку в Донецкой области. Ему объявлено подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в четверг, 4 сентября.

Реклама
Читайте также:

Задержание агента ФСБ в Донецкой области

Фигурант помогал оккупантам планировать новые наступления на позиции украинских защитников возле Константиновки.

Главной задачей российского агента был сбор и передача координат ВСУ, которые сдерживают атаки РФ и наносят контрудары.

Листування агента РФ з ФСБ
Переписка фигуранта с ФСБ. Фото: СБУ

"По имеющимся данным, после получения геолокаций враг планировал атаковать защитников  Донетчины дронами беспилотных войск "рубикон". Таким образом, рашисты планировали создать "коридоры" для прорыва штурмовых групп РФ в направлении города", — говорится в сообщении.

Российским агентом оказался 39-летний инженер-технолог с местного предприятия. Он искал врага в Telegram-каналах.

На Донеччині затримали російського агента
Переписка в телефоне злоумышленника. Фото: СБУ

По указаниям оккупантов фигурант обходил прифронтовую территорию, отслеживал расположение ВСУ и обозначал их локации на картах.

Известно, что среди "целей" противника были также дальнобойные артбатареи Украины и запасные командные пункты передовых подразделений НГУ.

Листування російського агента
Телефон задержанного российского агента. Фото: СБУ

"Для конспирации агент имел сразу три смартфона, которые отдельно использовал для фиксации координат и контактов с куратором в анонимном чате. Военная контрразведка СБУ задержала российского "крота" и провела мероприятия для обеспечения безопасности позиций Сил обороны в зоне вражеской разведывательной активности", — говорится в сообщении.

Наказание для фигуранта

Российский агент находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

null
Пост СБУ. Фото: скриншот
null
Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, в Полтавской области 18-летний студент собирал разведданные для России. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее СБУ задержала жителя Донецкой области, который работал на оккупантов. Он собирал данные о ремонтных базах ВСУ.

СБУ война Донецкая область ФСБ оккупанты Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации