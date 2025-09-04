СБУ задержала российского агента, который помогал оккупантам возле Константиновки

СБУ задержала агента России, который помогал готовить наступление
Служба безопасности Украины задержала российского агента, который помогал оккупантам готовить наступление на Константиновку в Донецкой области. Ему объявлено подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в четверг, 4 сентября.
Задержание агента ФСБ в Донецкой области
Фигурант помогал оккупантам планировать новые наступления на позиции украинских защитников возле Константиновки.
Главной задачей российского агента был сбор и передача координат ВСУ, которые сдерживают атаки РФ и наносят контрудары.
"По имеющимся данным, после получения геолокаций враг планировал атаковать защитников Донетчины дронами беспилотных войск "рубикон". Таким образом, рашисты планировали создать "коридоры" для прорыва штурмовых групп РФ в направлении города", — говорится в сообщении.
Российским агентом оказался 39-летний инженер-технолог с местного предприятия. Он искал врага в Telegram-каналах.
По указаниям оккупантов фигурант обходил прифронтовую территорию, отслеживал расположение ВСУ и обозначал их локации на картах.
Известно, что среди "целей" противника были также дальнобойные артбатареи Украины и запасные командные пункты передовых подразделений НГУ.
"Для конспирации агент имел сразу три смартфона, которые отдельно использовал для фиксации координат и контактов с куратором в анонимном чате. Военная контрразведка СБУ задержала российского "крота" и провела мероприятия для обеспечения безопасности позиций Сил обороны в зоне вражеской разведывательной активности", — говорится в сообщении.
Наказание для фигуранта
Российский агент находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Полтавской области 18-летний студент собирал разведданные для России. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Ранее СБУ задержала жителя Донецкой области, который работал на оккупантов. Он собирал данные о ремонтных базах ВСУ.
