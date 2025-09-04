СБУ задержала российского агента, который помогал оккупантам возле Константиновки

Правоохранители и задержанный российский агент. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала российского агента, который помогал оккупантам готовить наступление на Константиновку в Донецкой области. Ему объявлено подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в четверг, 4 сентября.

Задержание агента ФСБ в Донецкой области

Фигурант помогал оккупантам планировать новые наступления на позиции украинских защитников возле Константиновки.

Главной задачей российского агента был сбор и передача координат ВСУ, которые сдерживают атаки РФ и наносят контрудары.

Переписка фигуранта с ФСБ. Фото: СБУ

"По имеющимся данным, после получения геолокаций враг планировал атаковать защитников Донетчины дронами беспилотных войск "рубикон". Таким образом, рашисты планировали создать "коридоры" для прорыва штурмовых групп РФ в направлении города", — говорится в сообщении.

Российским агентом оказался 39-летний инженер-технолог с местного предприятия. Он искал врага в Telegram-каналах.

Переписка в телефоне злоумышленника. Фото: СБУ

По указаниям оккупантов фигурант обходил прифронтовую территорию, отслеживал расположение ВСУ и обозначал их локации на картах.

Известно, что среди "целей" противника были также дальнобойные артбатареи Украины и запасные командные пункты передовых подразделений НГУ.

Телефон задержанного российского агента. Фото: СБУ

"Для конспирации агент имел сразу три смартфона, которые отдельно использовал для фиксации координат и контактов с куратором в анонимном чате. Военная контрразведка СБУ задержала российского "крота" и провела мероприятия для обеспечения безопасности позиций Сил обороны в зоне вражеской разведывательной активности", — говорится в сообщении.

Наказание для фигуранта

Российский агент находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Пост СБУ. Фото: скриншот

