Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Студент с Полтавщины работал на Россию — детали от СБУ

Студент с Полтавщины работал на Россию — детали от СБУ

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 12:11
СБУ задержала 18-летнего агента России на Полтавщине
Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала парня, который собирал разведданные для России, чтобы оккупанты в дальнейшем осуществляли новые удары дронами по центральным регионам государства. Его деятельность разоблачили еще до того, как он успел установить технические устройства для передачи информации врагу.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Реклама
Читайте также:

Российские спецслужбы завербовали студента, который искал подработку

Следствие установило, что завербованным оказался 18-летний студент одного из технических колледжей Полтавской области. Парень заинтересовал российские спецслужбы, когда в анонимных Телеграмм-каналах искал подработку. Там ему предложили "заработок", который на самом деле оказался шпионской работой.

Его задачей было выявлять авиационные объекты и позиции противовоздушной обороны в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях. Для этого юноша путешествовал по регионам, скрыто фотографировал потенциальные цели и фиксировал последствия предыдущих обстрелов. В случае обнаружения военных аэродромов он должен был установить специальные "маячки", чтобы российские военные дистанционно отслеживали активность украинских сил.

Во время обысков у него изъяли смартфон с перепиской с куратором, а также миниатюрные видеокамеры, предназначенные для корректировки вражеских атак.

Фигуранту объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Суд отправил его под стражу без возможности внесения залога. Согласно законодательству, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, недавно СБУ также удалось разоблачить граждан, которые помогали России эффективнее бить по Украине ракетами и дронами.

Также НАБУ объявило подозрение высокопоставленному чиновнику СБУ, который незаконно обогатился на миллионы.

СБУ слежка шпионаж Полтавская область Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации