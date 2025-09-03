СБУ задержала 18-летнего агента России на Полтавщине

Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала парня, который собирал разведданные для России, чтобы оккупанты в дальнейшем осуществляли новые удары дронами по центральным регионам государства. Его деятельность разоблачили еще до того, как он успел установить технические устройства для передачи информации врагу.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Российские спецслужбы завербовали студента, который искал подработку

Следствие установило, что завербованным оказался 18-летний студент одного из технических колледжей Полтавской области. Парень заинтересовал российские спецслужбы, когда в анонимных Телеграмм-каналах искал подработку. Там ему предложили "заработок", который на самом деле оказался шпионской работой.

Его задачей было выявлять авиационные объекты и позиции противовоздушной обороны в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях. Для этого юноша путешествовал по регионам, скрыто фотографировал потенциальные цели и фиксировал последствия предыдущих обстрелов. В случае обнаружения военных аэродромов он должен был установить специальные "маячки", чтобы российские военные дистанционно отслеживали активность украинских сил.

Во время обысков у него изъяли смартфон с перепиской с куратором, а также миниатюрные видеокамеры, предназначенные для корректировки вражеских атак.

Фигуранту объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Суд отправил его под стражу без возможности внесения залога. Согласно законодательству, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, недавно СБУ также удалось разоблачить граждан, которые помогали России эффективнее бить по Украине ракетами и дронами.

