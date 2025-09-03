СБУ затримала 18-річного агента Росії на Полтавщині

Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала хлопця, який збирав розвіддані для Росії, щоб окупанти надалі здійснювали нові удари дронами по центральних регіонах держави. Його діяльність викрили ще до того, як він встиг встановити технічні пристрої для передачі інформації ворогу.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Російські спецслужби завербували студента, який шукав підробіток

Слідство встановило, що завербованим виявився 18-річний студент одного з технічних коледжів Полтавської області. Хлопець зацікавив російські спецслужби, коли в анонімних Телеграм-каналах шукав підробіток. Там йому запропонували "заробіток", який насправді виявився шпигунською роботою.

Його завданням було виявляти авіаційні об’єкти та позиції протиповітряної оборони в Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях. Для цього юнак подорожував регіонами, приховано фотографував потенційні цілі й фіксував наслідки попередніх обстрілів. У разі виявлення військових аеродромів він мав встановити спеціальні "маячки", щоб російські військові дистанційно відстежували активність українських сил.

Під час обшуків у нього вилучили смартфон із листуванням із куратором, а також мініатюрні відеокамери, призначені для коригування ворожих атак.

Фігуранту оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Суд відправив його під варту без можливості внесення застави. Згідно із законодавством, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

