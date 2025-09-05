Видео
Главная Новости дня Военный информировал РФ об учебных полигонах ВСУ — как наказали

Военный информировал РФ об учебных полигонах ВСУ — как наказали

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 22:29
Военный сливал России данные о ВСУ
Задержание военного, который сливал РФ данные о дислокации учебных полигонов ВСУ. Фото: ГБР

Военный информировал российских оккупантов о дислокации украинских учебных полигонов. За это суд наказал предателя — он проведет в тюрьме 15 лет.

Об этом информирует пресс-служба Государственного бюро расследований в пятницу, 5 сентября.

Читайте также:

Военный сливал РФ данные о ВСУ — как его накажут

По данным ГБР, 15 лет за решеткой проведет военнослужащий, который сливал врагу данные о дислокации учебных полигонов.

Итак, Сосновский районный суд Черкасс приговорил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества военнослужащему, который добровольно "сливал" агрессору данные о дислокации учебных полигонов в четырех регионах, в частности в Черкасской области. В результате вражеских атак погиб один украинский военный.

Отмечается, что следователи ГБР во взаимодействии с СБУ установили, что с ноября 2024 по май 2025 года фигурант собирал информацию и поддерживал связь через мессенджер с бывшим боевиком так называемой "ДНР", который сейчас служит в Вооруженных силах РФ. Он посылал сообщения с уточнением координат военного полигона и количества военнослужащих, которые на нем находятся.

Как известно, предатель поддерживал политику страны-агрессора и добровольно согласился на сотрудничество с вражескими спецслужбами. В ходе следственных действий установлено, что фигурант передал врагу координаты военных объектов в Черкасской, Житомирской, Ровенской и Донецкой областях.

В результате скоординированных ракетных ударов агрессоров погиб один военнослужащий и еще семь получили травмы различной степени тяжести. Материальный ущерб государства составляет на сумму более 1,5 миллиона гривен.

Недавно СБУ задержала российского агента, который помогал россиянам готовить наступление на Константиновку в Донецкой области.

Ранее контрразведка СБУ задержала агента РФ, который корректировал вражеский огонь по украинским позициям.

ГБР госизмена наказание война в Украине Россия
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
