СБУ задержала охранника российского застенка в Херсоне

В Херсоне местный житель устроился охранником в один из застенков российских оккупантов. Впоследствии Служба безопасности Украины задержала коллаборанта — его приговорили к заключению.

Об этом информирует пресс-служба СБУ в пятницу, 5 сентября, в Telegram.

СБУ задержала охранника российского застенка — как его наказали

Итак, 14 лет тюрьмы получил охранник российского застенка, который действовал во время оккупации Херсона.

Осужденным оказался местный безработный, который после захвата общины добровольно вступил в созданное врагом "управление исполнения наказаний по Херсонской области".

Там его назначили охранником российского застенка, который захватчики обустроили на базе захваченной в то время Северной исправительной колонии № 90.

Находясь в "должности инспектора отдела охраны", он контролировал периметр и тюремные блоки, где удерживали участников движения сопротивления.

В камерах людей подвергали систематическим пыткам: применяли электрический ток, били палками и держали в карцере без еды и воды.

Во время пыток российские захватчики пытались "выбить" информацию о других патриотах, которые продолжают сопротивление оккупантам на временно захваченной части территории Украины.

После деоккупации Херсона коллаборационист остался на правобережье области и месяцами не выходил из дома, пытаясь избежать правосудия.

Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали возле областного центра в феврале 2024 года.

На основании собранных доказательств злоумышленник признан виновным по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил ему 14 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

