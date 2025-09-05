СБУ затримала охоронця російської катівні у Херсоні

Катівня окупантів в Херсоні. Ілюстративне фото: Офіс генпрокурора.

У Херсоні місцевий мешканець влаштувався охоронцем в одну із катівень російських окупантів. Згодом Служба безпеки України затримала колаборанта — його засудили до ув'язнення.

Про це інформує пресслужба СБУ у п'ятницю, 5 вересня, у Telegram.

СБУ затримала охоронця російської катівні — як його покарали

Отже, 14 років тюрми отримав охоронець російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона.

Засудженим виявився місцевий безробітний, який після захоплення громади добровільно вступив до створеного ворогом "управління виконання покарань по Херсонській області".

Там його призначили охоронцем російської катівні, яку загарбники облаштували на базі захопленої на той час Північної виправної колонії № 90.

Перебуваючи на "посаді інспектора відділу охорони", він контролював периметр і тюремні блоки, де утримували учасників руху опору.

У камерах людей піддавали систематичним тортурам: застосовували електричний струм, били палицями й тримали у карцері без їжі та води.

Під час катувань російські загарбники намагалися "вибити" інформацію про інших патріотів, які продовжують спротив окупантам на тимчасово захопленій частині території України.

Після деокупації Херсона колаборант залишився на правобережжі області та місяцями не виходив з дому, намагаючись уникнути правосуддя.

Однак співробітники СБУ встановили його місцеперебування і затримали біля обласного центру в лютому 2024 року.

На підставі зібраних доказів зловмисника визнано винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив йому 14 років тюрми з конфіскацією майна.

Скриншот повідомлення СБУ/Facebook

