Україна
У Херсоні чоловік працював у катівні росіян — як його покарали

У Херсоні чоловік працював у катівні росіян — як його покарали

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 17:54
СБУ затримала охоронця російської катівні у Херсоні
Катівня окупантів в Херсоні. Ілюстративне фото: Офіс генпрокурора.

У Херсоні місцевий мешканець влаштувався охоронцем в одну із катівень російських окупантів. Згодом Служба безпеки України затримала колаборанта — його засудили до ув'язнення.

Про це інформує пресслужба СБУ у п'ятницю, 5 вересня, у Telegram.

Отже, 14 років тюрми отримав охоронець російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона.

Засудженим виявився місцевий безробітний, який після захоплення громади добровільно вступив до створеного ворогом "управління виконання покарань по Херсонській області".

Там його призначили охоронцем російської катівні, яку загарбники облаштували на базі захопленої на той час Північної виправної колонії № 90.

Перебуваючи на "посаді інспектора відділу охорони", він контролював периметр і тюремні блоки, де утримували учасників руху опору.

У камерах людей піддавали систематичним тортурам: застосовували електричний струм, били палицями й тримали у карцері без їжі та води.

Під час катувань російські загарбники намагалися "вибити" інформацію про інших патріотів, які продовжують спротив окупантам на тимчасово захопленій частині території України.

Після деокупації Херсона колаборант залишився на правобережжі області та місяцями не виходив з дому, намагаючись уникнути правосуддя.

Однак співробітники СБУ встановили його місцеперебування і затримали біля обласного центру в лютому 2024 року.

На підставі зібраних доказів зловмисника визнано винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив йому 14 років тюрми з конфіскацією майна.

СБУ
Скриншот повідомлення СБУ/Facebook

Нещодавно СБУ затримала хлопця, який збирав розвіддані для Росії, щоб окупанти надалі здійснювали нові атаки на Україну.

Раніше СБУ затримала мешканця Донеччини, який співпрацював із російськими спецслужбами.

СБУ Колаборант покарання війна в Україні катування
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
