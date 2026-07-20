Загроза з Білорусі: експерт назвав головні ризики для України

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Військовий експерт Іван Тимочко назвав головну небезпеку з Білорусі для України. За його словами, йдеться про дії диверсійно-розвідувальних груп та артилерійські удари.

Про це Іван Тимочко ексклюзивно сказав в ефірі Ранок.LIVE.

Небезпека з Білорусі

Тимочко зазначив, що активність бойових дій тримається на високому рівні, адже противник продовжує тиснути на гарячих напрямках.

"У нас немає якоїсь такої ситуації, щоб там полки знімалися, чи батальйони, я вже не кажу про бригади з фронту, чи відмовлялися воювати", — заявив він.

За його словами, загрози з Білорусі і Чернігівщини є, але наразі не можна говорити, що це якісь загальновійськові операції. Тимочко назвав ДРГ, артилерійські обстріли і так далі.

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Як писали Новини.LIVE, речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що наразі не зафіксовано ознак створення Росією ударного угруповання на території Білорусі. Водночас він застеріг, що через залежність Мінська від Москви ситуація може швидко змінитися.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна не планує брати участь у війні проти України. За його словами, Мінськ не зацікавлений у подальшій ескалації.