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Головна Новини дня ДПСУ: загрози наступу з Білорусі немає, однак ситуація може змінитися

ДПСУ: загрози наступу з Білорусі немає, однак ситуація може змінитися

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2026 15:25
На кордоні з Білоруссю немає ударного угруповання: деталі від Демченка
Андрій Демченко. Фото: dpsu.gov.ua

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що ознак формування ударного угруповання Росії у Білорусі наразі немає. Водночас Мінськ залишається під впливом Москви, тому ситуація може змінитися будь-якої миті.

Про це ексклюзивно Андрій Демченко сказав в ефірі День.LIVE.

На кордоні з Білоруссю без ознак наступу

Демченко розповів, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський давав оцінку тим планам, як може діяти Росія. 

"Це, знову ж таки, розглядається питання території Білорусі, щоб використати її для нарощення ударів, наприклад, по території України. Або ж, власне, по напрямку безпосередньо кордону з Україною, але вже в межах Чернігівської області, бо, як бачимо зараз, наприклад, ворог активніше діє в межах Сумської та Харківської областей", — каже він.

Упродовж останнього часу на Харківському напрямку Росія намагається розширити свою зону контролю.

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"Але, знову ж таки, Білорусь залишається під впливом Росії. Білорусь відчуває той тиск, який Росія продовжує на неї, для того, щоб, напевно, Росія очікує, щоб Білорусь все ж таки долучилася більш масштабніше до війни, хоча сам режим Лукашенка і сам Лукашенко, напевно, розуміють наслідки для себе, якщо вони цьому піддадуться, тому і впираються", — зазначив речник ДПСУ.

Однак ситуація може змінитися в будь-який момент, тому Україні важливо мати власні сильні оборонні позиції, що і робиться по всій протяжності кордону з Білоруссю.

Крім того, по кордону з РФ в межах Чернігівської області Україна не відмічає, щоб противник діяв піхотними групами або ДРГ. 

"Але, знову ж таки, ситуація, наприклад, якщо говорити про кордон з Росією і про кордон з Білоруссю, геть різна. Бо, в першу чергу, в тому числі, якщо говорити про Чернігівську область, це обстріли", — додав Демченко. 

Як писали Новини.LIVE, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська зазначила, що Білорусь і надалі нарощує військову інфраструктуру поблизу українського кордону, що зберігає ризики можливої ескалації. За її словами, режим Лукашенка діє передусім в інтересах Кремля, а не власного народу.

Також глава МЗС Андрій Сибіга заявляв, що Україне не очікує на безпосередню участь Білорусі у війні. Водночас служби відстежують усі можливі загрози.

Білорусь Росія Андрій Демченко
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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