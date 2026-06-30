Олександр Сирський заявив про загрозу наступу з території Білорусі

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: Сирський/Facebook

Російська армія може розпочати новий наступ на Чернігівщину, і українські Сили оборони вже активно готуються до такого сценарію. Водночас загальна активність росіян на лінії фронту наразі зменшилася майже на третину завдяки успішній далекобійній кампанії та знищенню логістики ворога. Загалом ЗСУ зараз успішно ведуть тактику активної оборони проти величезного угруповання противника.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського для ТСН.

Плани Кремля щодо наступу з Білорусі

Олександр Сирський заявив, що російський диктатор Володимир Путін офіційно поставив перед своїм генеральним штабом завдання прорахувати абсолютно всі можливі варіанти для ведення нових наступальних операцій. Зокрема, військове керівництво агресора розглядає варіанти нанесення ударів чи нападу з території Білорусі.

Наразі вороже угруповання налічує понад 721 тисячу осіб, проте українська армія повністю прораховує всі кроки ворога і готується до цього.

Кампанія з ізоляції Криму

Суттєво знизити тиск російських штурмів на передовій вдалося завдяки масштабній кампанії далекобійних ударів "middle strike" по тилових об'єктах.

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Українські сили успішно палять нафтобази, склади з боєприпасами та планомірно ведуть повну ізоляцію окупованого Кримського півострова. Тому активність росіян на фронті зменшилася на третину, заявив Сирський в інтерв'ю.

Як раніше писали Новини.LIVE, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав "ганебною історією" масові небойові смерті та можливі катування новобранців у 425 окремому штурмовому полку "Скеля". Він заявив, що всі, хто причетні до цього, будуть покарані.

Також Новини.LIVE повідомляли, що бюджетні витрати та розподіл фінансування на оборонні та цивільні потреби зараз перебувають під жорстким контролем уряду України. Кабінет міністрів у своїй новій бюджетній декларації офіційно заклав оптимістичні прогнози щодо повного завершення активної фази бойових дій вже у 2027 році.