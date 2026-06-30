Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Сирський заявив про загрозу наступу на Чернігівщину

Сирський заявив про загрозу наступу на Чернігівщину

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2026 22:27
Олександр Сирський заявив про загрозу наступу з території Білорусі
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: Сирський/Facebook

Російська армія може розпочати новий наступ на Чернігівщину, і українські Сили оборони вже активно готуються до такого сценарію. Водночас загальна активність росіян на лінії фронту наразі зменшилася майже на третину завдяки успішній далекобійній кампанії та знищенню логістики ворога. Загалом ЗСУ зараз успішно ведуть тактику активної оборони проти величезного угруповання противника.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського для ТСН.

Плани Кремля щодо наступу з Білорусі

Олександр Сирський заявив, що російський диктатор Володимир Путін офіційно поставив перед своїм генеральним штабом завдання прорахувати абсолютно всі можливі варіанти для ведення нових наступальних операцій. Зокрема, військове керівництво агресора розглядає варіанти нанесення ударів чи нападу з території Білорусі.

Наразі вороже угруповання налічує понад 721 тисячу осіб, проте українська армія повністю прораховує всі кроки ворога і готується до цього.

Кампанія з ізоляції Криму

Суттєво знизити тиск російських штурмів на передовій вдалося завдяки масштабній кампанії далекобійних ударів "middle strike" по тилових об'єктах.

Читайте також:

Українські сили успішно палять нафтобази, склади з боєприпасами та планомірно ведуть повну ізоляцію окупованого Кримського півострова. Тому активність росіян на фронті зменшилася на третину, заявив Сирський в інтерв'ю.

Як раніше писали Новини.LIVE, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав "ганебною історією" масові небойові смерті та можливі катування новобранців у 425 окремому штурмовому полку "Скеля". Він заявив, що всі, хто причетні до цього, будуть покарані. 

Також Новини.LIVE повідомляли, що бюджетні витрати та розподіл фінансування на оборонні та цивільні потреби зараз перебувають під жорстким контролем уряду України. Кабінет міністрів у своїй новій бюджетній декларації офіційно заклав оптимістичні прогнози щодо повного завершення активної фази бойових дій вже у 2027 році.

Білорусь Олександр Сирський наступ
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації