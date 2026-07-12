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Главная Новости дня ГПСУ: угрозы наступления со стороны Беларуси нет, но ситуация может измениться

ГПСУ: угрозы наступления со стороны Беларуси нет, но ситуация может измениться

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2026 15:25
На границе с Беларусью нет ударной группировки: подробности от Демченко
Андрей Демченко. Фото: dpsu.gov.ua

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что признаков формирования ударной группировки России в Беларуси пока нет. В то же время Минск остается под влиянием Москвы, поэтому ситуация может измениться в любой момент.

Об этом Андрей Демченко эксклюзивно сообщил в эфире День.LIVE.

На границе с Беларусью признаков наступления нет

Демченко рассказал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский давал оценку тем планам, как может действовать Россия.

"Речь, опять же, идет о территории Беларуси, которую можно использовать для нанесения ударов, например, по территории Украины. Или же, собственно, в направлении непосредственно границы с Украиной, но уже в пределах Черниговской области, потому что, как мы видим сейчас, например, враг активнее действует в пределах Сумской и Харьковской областей", — говорит он.

В последнее время на Харьковском направлении Россия пытается расширить свою зону контроля.

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В то же время на границе с Беларусью признаков наращивания ударной группировки у границ с Украиной нет.

"Но, опять же, Беларусь остается под влиянием России. Беларусь испытывает то давление, которое Россия продолжает на нее оказывать, чтобы, вероятно, Россия ожидает, что Беларусь все-таки присоединится к войне в более широком масштабе, хотя сам режим Лукашенко и сам Лукашенко, наверное, понимают последствия для себя, если они поддадутся этому, поэтому и сопротивляются", — отметил представитель ГПСУ.

Однако ситуация может измениться в любой момент, поэтому Украине важно иметь собственные сильные оборонительные позиции, что и делается по всей протяженности границы с Беларусью.

Кроме того, на границе с РФ в пределах Черниговской области Украина не фиксирует, чтобы противник действовал пехотными группами или ДРГ.

"Но, опять же, ситуация, например, если говорить о границе с Россией и о границе с Беларусью, совершенно разная. Потому что, в первую очередь, в том числе, если говорить о Черниговской области, речь идет об обстрелах", — добавил Демченко.

Как писали Новини.LIVE, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отметила, что Беларусь продолжает наращивать военную инфраструктуру вблизи украинской границы, что сохраняет риски возможной эскалации. По её словам, режим Лукашенко действует прежде всего в интересах Кремля, а не собственного народа.

Также глава МИД Андрей Сибига заявлял, что Украина не ожидает непосредственного участия Беларуси в войне. В то же время спецслужбы отслеживают все возможные угрозы.

Беларусь Россия Андрей Демченко
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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