Угроза со стороны Беларуси: эксперт назвал основные риски для Украины

Украинский военнослужащий. Фото: Генштаб ВСУ

Военный эксперт Иван Тимочко назвал главную угрозу для Украины со стороны Беларуси. По его словам, речь идет о действиях диверсионно-разведывательных групп и артиллерийских ударах.

Об этом Иван Тимочко эксклюзивно рассказал в эфире Ранок.LIVE.

Угроза со стороны Беларуси

Тимочко отметил, что интенсивность боевых действий остается на высоком уровне, ведь противник продолжает оказывать давление на горячих направлениях.

"У нас нет такой ситуации, чтобы оттуда снимались полки или батальоны, я уже не говорю о бригадах с фронта, или отказывались воевать", — заявил он.

По его словам, угрозы со стороны Беларуси и Черниговской области существуют, но пока нельзя говорить, что это какие-то общевойсковые операции. Тимочко упомянул ДРГ, артиллерийские обстрелы и так далее.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что на данный момент не зафиксировано признаков создания Россией ударной группировки на территории Беларуси. В то же время он предупредил, что из-за зависимости Минска от Москвы ситуация может быстро измениться.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна не планирует участвовать в войне против Украины. По его словам, Минск не заинтересован в дальнейшей эскалации.