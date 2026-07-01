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Больше не будут включать: Сырский о ретрансляторах в Беларуси

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2026 02:22
Сырский заявил, что Беларусь больше не будет включать ретрансляторы
Александр Сырский. Фото: Александр Сырский/Facebook

Ретрансляторы на территории Беларуси пока не демонтировали. Один из них в понедельник, 29 июня, включали, но в дальнейшем эти устройства, вероятно, уже не будут использовать. У Украины есть все, чтобы не бояться действий со стороны этой соседней страны.

Об этом в интервью ТСН сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Новини.LIVE.

Мнение Сырского о ретрансляторах в Беларуси

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что Беларусь должна понять, что использовать ретрансляторы не стоит.

"У нас много всего. У нас есть опыт, у нас есть обученные расчеты, у нас есть подготовленные войска. То есть у нас есть все для того, чтобы не бояться действий с этого направления и сделать невозможным выполнение полетов БпЛА противника вдоль границы", — подчеркнул Сырский.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главнокомандующего ВСУ сообщал, что Силы обороны Украины освободили от оккупантов более 670 квадратных километров территории. В мае украинские военные вернули под контроль на сто квадратных километров больше, чем потеряли. Для кардинального перелома в войне защитникам Украины необходимо переходить в наступление на ключевых участках и продвигаться на 18–20 километров в сутки.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на Александра Сырского писали, что россияне могут начать новое наступление на Черниговскую область. ВСУ к такому сценарию готовы. Благодаря применению дальнобойных ударов и нанесению ударов по логистике противника активность россиян на фронте в последнее время снизилась в три раза.

Беларусь война в Украине Александр Сырский
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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