Освобождение территорий и мобилизация в РФ: подробности от Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: armyinform.com

С начала текущего года Силы обороны Украины освободили от оккупантов более 670 квадратных километров территории. В частности, в мае украинские военные продемонстрировали положительную динамику, вернув под контроль на 100 квадратных километров больше, чем потеряли. Несмотря на то, что украинская армия уничтожает в разы больше врагов, для кардинального перелома в войне Силам обороны необходимо переходить в наступление на ключевых участках фронта и продвигаться на 18–20 километров в сутки.

Об этом в интервью ТСН сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Новини.LIVE.

О стратегии изнурения и планах противника

По словам главнокомандующего, кампания прошлого года выполнила свою задачу — ВСУ смогли истощить основные группировки противника, увеличить его потери и остановить наступательные действия на всех стратегических направлениях. Это позволило с начала этого года начать активные действия на отдельных участках.

В то же время Александр Сырский подчеркнул, что российская оборонная промышленность полностью работает на военные нужды, а государственный заказ РФ на текущий год свидетельствует о намерениях продолжать агрессию:

"Не следует забывать, что у них фактически вся промышленность переведена на военные рельсы, и противник имеет преимущество и продолжает наращивать количество баллистических, крылатых и авиационных ракет всех типов, он увеличивает производство ракет для противовоздушной обороны, запланировано увеличение выпуска боевой авиации, боевых самолетов, вертолетов", — заявил Сырский.

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Правда, он добавил, что дальнобойные удары ВСУ существенно помешали планам врага — оккупанты так и не смогли выйти на запланированные объемы производства "Шахедов": до тысячи единиц в день.

Мобилизация в РФ и условия для переговоров

Российское руководство до сих пор пытается скрыть от Путина реальное положение дел на фронте, в частности потерю территорий, изоляцию Крыма и разрушение военных заводов. Главнокомандующий предполагает, что Кремль может объявить всеобщую мобилизацию, но это произойдет только в крайнем случае и, вероятно, уже после выборов.

В конечном итоге Москва окажется перед выбором: идти на переговоры или прибегнуть к эскалации. Александр Сырский подытожил, что задача ВСУ — непрерывно уничтожать оккупантов, освобождать украинскую землю и создавать для врага такие условия, которые заставят его принять правильные решения.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главнокомандующего ВСУ сообщал, что россияне могут начать новое наступление на Черниговскую область. Защитники Украины готовятся к такому сценарию. Благодаря дальнобойной кампании и уничтожению логистики врага активность оккупантов на фронте снизилась почти втрое.

Также Новини.LIVE писал, что Александр Сырский отреагировал на скандал с участием 45-го отдельного штурмового полка "Скала". Речь идет о массовых небоевых смертях новобранцев. Военное руководство назначило служебное расследование. Главнокомандующий подчеркнул, что защитники Украины не должны гибнуть в тылу.