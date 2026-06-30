Звільнення територій та мобілізація в РФ: подробиці від Сирського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: armyinform.com

Від початаку поточного року Сили оборони України звільнили від окупантів понад 670 квадратних кілометрів території. Зокрема, у травні українські військові продемонстрували позитивну динаміку, повернувши під контроль на 100 квадратних кілометрів більше, ніж втратили. Попри те, що українська армія знищує в рази більше ворогів, для кардинального перелому у війні Силам оборони необхідно переходити в наступ на ключових ділянках фронту та просуватися на 18–20 кілометрів за добу.

Про це в інтерв'ю ТСН повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Новини.LIVE.

Про стратегію виснаження та плани ворога

За словами головнокомандувача, кампанія минулого року виконала своє завдання — ЗСУ змогли виснажити основні угруповання противника, збільшити його втрати та зупинити наступальні дії на всіх стратегічних напрямках. Це дало змогу від початку цього року розпочати активні дії на окремих ділянках.

Водночас Олександр Сирський наголосив, що російська оборонна промисловість повністю працює на військові потреби, а державне замовлення РФ на поточний рік свідчить про наміри продовжувати агресію:

"Не треба забувати, що у них фактично вся промисловість переведена на військові рейки і противник має перевагу і продовжує нарощувати кількість ракет балістичних, крилатих, авіаційних ракет всіх типів, він збільшує виробництво ракет для протиповітряної оборони, заплановано збільшення випуску бойової авіації, бойових літаків, вертольотів", — заявив Сирський.

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Щоправда, він додав, що далекобійні удари ЗСУ суттєво завадили планам ворога — окупанти так і не змогли вийти на заплановані обсяги виробництва "Шахедів": до тисячі одиниць на день.

Мобілізація в РФ та умови для перемовин

Російське керівництво досі намагається приховати від Путіна реальний стан справ на фронті, зокрема втрату територій, ізоляцію Криму та руйнування військових заводів. Головнокомандувач припускає, що Кремль може оголосити загальну мобілізацію, але це станеться лише у крайньому разі та, імовірно, уже після виборів.

Зрештою Москва постане перед вибором: йти на перемовини чи вдаватися до ескалації. Олександр Сирський підсумував, що завдання ЗСУ — безперервно нищити окупантів, звільняти українську землю та створювати для ворога такі умови, які змусять його ухвалити правильні рішення.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на головнокомандувача ЗСУ повідомляв, що росіяни можуть розпочати новий наступ на Чернігівщини. Захисники України готуються до такого сценарію. Завдяки далекобійній кампанії та знищенню логістики ворога активність окупантів на фронті знизилася майже втричі.

Також Новини.LIVE писав, що Олександр Сирський відреагував на скандал за участю 45 окремого штурмового полку "Скеля". Йдеться про масові небойові смерті новобранців. Військове керівництво призначило службове розслідування. Головнокомандувач наголосив, що захисники України не мають гинути в тилу.