Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Більше не включать: Сирський про ретранслятори в Білорусі

Більше не включать: Сирський про ретранслятори в Білорусі

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2026 02:22
Сирський заявив, що Білорусь більше не включатиме ретранслятори
Олександр Сирський. Фото: Олександр Сирський/Facebook

Ретранслятори на території Білорусі ще не демонтували. Один із них у понеділок, 29 червня, включали, але надалі ці пристрої, імовірно, уже не використовуватимуть. В України є все, щоб не боятися дій із напрямку цієї сусудньої країни. 

Про це в інтерв'ю ТСН повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Новини.LIVE.

Думка Сирського щодо ретрансляторів у Білорусі 

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що Білорусь має зрозуміти, що використовувати ретранслятори не варто

"У нас багато всього. У нас є досвід, у нас є навчені розрахунки, у нас є підготовлені війська. Тобто у нас є все для того, щоби не боятися дій з цього напрямку і унеможливити виконання польотів БпЛА противника вздовж кордону", — наголосив Сирський.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на головнокомандувача ЗСУ повідомляв, що Сили оборони України звільнили від окупантів понад 670 квадратних кілометрів території. У травні українські військові повернули під контроль на сто квадратних кілометрів більше, ніж втратили. Для кардинального перелому у війні захисникам України треба переходити в наступ на ключових ділянках і просуватися на 18–20 кілометрів за добу.

Читайте також:

Також Новини.LIVE з посиланням на Олександра Сирського писав, що росіяни можуть розпочати новий наступ на Чернігівщину. ЗСУ до такого сценарію готові. Через використання далекобійної кампанії та удари по логістиці ворога активність росіян на фронті останнім часом знизилася втричі.

Білорусь війна в Україні Олександр Сирський
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації