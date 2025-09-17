Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана — деталі
Головна Новини дня Військові РФ залишають Білорусь після навчань — деталі від ДПСУ

Військові РФ залишають Білорусь після навчань — деталі від ДПСУ

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 12:47
Захід-2025 — росіяни залишають Білорусь після навчань
Військові навчання "Захід-2025" у Білорусі. Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov

Російські війська 17 вересня вже залишають полігони у Білорусі після спільних військових навчань "Захід-2025". Цьогоріч кількість солдат була в рази меншою, ніж у попередні роки.

Про це повідомив речник Держприкордонслужба Андрій Демченко у коментарі "Українській правді"

Реклама
Читайте також:

Росіяни їдуть з Білорусі після навчань "Захід-2025"

Демченко розповів, що цього разу кількість російських військових на навчаннях "Захід-2025" не була такою значною, як, наприклад, 2021 року. За його словами, росіяни починають залишати полігони у Білорусі. 

"Їх рух відстежується. Не можу сказати зараз, що вони вже всі залишили Білорусь, але, сподіваюсь, вони рухатимуться в правильному напрямку", — сказав речник ДПСУ.

Зазначимо, що російсько-білоруські військові навчання тривали з 12 до 16 вересня і до них була прикута міжнародна увага. 

Андрій Демченко наголосив, що упродовж цих навчань не було активності у напрямку кордону з Україною. 

Нагадаємо, в останній день навчань у Білорусі 16 вересня Путін з'явився на полігоні у військовій формі. ISW тоді оцінило, що диктатор ймовірно, "намагався зобразити себе як залученого лідера воєнного часу". 

Крім того, аналітики заявляли, що Росія зможе надалі використовувати військовий досвід для майбутніх провокацій проти НАТО.

військові навчання військові Білорусь Росія ДПСУ Андрій Демченко
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації