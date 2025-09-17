Захід-2025 — росіяни залишають Білорусь після навчань

Військові навчання "Захід-2025" у Білорусі. Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov

Російські війська 17 вересня вже залишають полігони у Білорусі після спільних військових навчань "Захід-2025". Цьогоріч кількість солдат була в рази меншою, ніж у попередні роки.

Про це повідомив речник Держприкордонслужба Андрій Демченко у коментарі "Українській правді".

Росіяни їдуть з Білорусі після навчань "Захід-2025"

Демченко розповів, що цього разу кількість російських військових на навчаннях "Захід-2025" не була такою значною, як, наприклад, 2021 року. За його словами, росіяни починають залишати полігони у Білорусі.

"Їх рух відстежується. Не можу сказати зараз, що вони вже всі залишили Білорусь, але, сподіваюсь, вони рухатимуться в правильному напрямку", — сказав речник ДПСУ.

Зазначимо, що російсько-білоруські військові навчання тривали з 12 до 16 вересня і до них була прикута міжнародна увага.

Андрій Демченко наголосив, що упродовж цих навчань не було активності у напрямку кордону з Україною.

Нагадаємо, в останній день навчань у Білорусі 16 вересня Путін з'явився на полігоні у військовій формі. ISW тоді оцінило, що диктатор ймовірно, "намагався зобразити себе як залученого лідера воєнного часу".

Крім того, аналітики заявляли, що Росія зможе надалі використовувати військовий досвід для майбутніх провокацій проти НАТО.