Рада приняла закон о военном омбудсмане — детали
Военные РФ покидают Беларусь после учений — детали от ГПСУ

Военные РФ покидают Беларусь после учений — детали от ГПСУ

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 12:47
Запад-2025 — россияне покидают Беларусь после учений
Военные учения "Запад-2025" в Беларуси. Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov

Российские войска 17 сентября уже покидают полигоны в Беларуси после совместных военных учений "Запад-2025". В этом году количество солдат было в разы меньше, чем в предыдущие годы.

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

Читайте также:

Россияне уезжают из Беларуси после учений "Запад-2025"

Демченко рассказал, что на этот раз количество российских военных на учениях "Запад-2025" не было таким значительным, как, например, в 2021 году. По его словам, россияне начинают покидать полигоны в Беларуси.

"Их движение отслеживается. Не могу сказать сейчас, что они уже все покинули Беларусь, но, надеюсь, они будут двигаться в правильном направлении", — сказал представитель ГПСУ.

Отметим, что российско-белорусские военные учения продолжались с 12 по 16 сентября и к ним было приковано международное внимание.

Андрей Демченко отметил, что в течение этих учений не было активности в направлении границы с Украиной.

Напомним, в последний день учений в Беларуси 16 сентября Путин появился на полигоне в военной форме. ISW тогда оценило, что диктатор вероятно, "пытался изобразить себя как вовлеченного лидера военного времени".

Кроме того, аналитики заявляли, что Россия сможет в дальнейшем использовать военный опыт для будущих провокаций против НАТО.

военные учения военные Беларусь Россия ГПСУ Андрей Демченко
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
