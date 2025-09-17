Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоПсихологияВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionШтабВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В военной форме — Путин засветился на учениях "Запад-2025"

В военной форме — Путин засветился на учениях "Запад-2025"

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 11:31
Запад-2025 — Путин показался на учениях в военной форме
Владимир Путин на учениях "Запад-2025". Фото: REUTERS

В Беларуси прошли военные учения "Запад-2025" вместе с РФ. В последний день, 16 сентября, на одном из полигонов "засветился" в военной форме российский диктатор Владимир Путин.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Реклама
Читайте также:

Путин на военных учениях "Запад-2025"

В последний день совместных российско-белорусских военных учений, 16 сентября, Путин вместе с министром обороны РФ Андреем Белоусовым, заместителем министра обороны Юнус-Бек Евкуровым и помощником президента Алексеем Дюминым посетили полигон Мулино в Нижегородской области. Они "проинспектировали войска", которые участвуют в учениях "Запад-2025".

По словам Белоусова, в учениях участвовали личный состав Ленинградского и Московского военных округов, Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, Северного и Балтийского флотов России, а также белорусские подразделения в составе Объединенной региональной группировки войск Союзного государства.

В то же время Путин заявил, что в учениях приняли участие 100 000 военнослужащих, включая солдат еще из шести стран: Бангладеша, Индии, Буркина-Фасо, Демократической Республики Конго, Мали и Ирана. Российский диктатор встретился с этими военными.

В ISW отметили, что 9 сентября Индия объявила о направлении 65 военных на полигон Мулино для участия в учениях "Запад-2025" для усиления военного сотрудничества и обмена информацией о боевой тактике с Россией и Беларусью. Известно, что это уже второе участие Индии в совместных учениях после того, как 200 индийских военнослужащих участвовали в контртеррористических операциях во время совместных российско-белорусских учений "Запад-2021" в сентябре 2021 года.

"Примечательно, что Путин был одет в военную форму для наблюдения за учениями — это уже второй раз, когда глава Кремля надел ее на публичном мероприятии с начала своего полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Впервые он показался в таком виде во время визита в Курскую область в марте 2025 года. ISW тогда оценило, что Путин, вероятно, пытался изобразить себя как вовлеченного лидера военного времени и разделить заслуги за возвращение российскими войсками территории в Курской области", — говорится в отчете.

Также аналитики подчеркнули, что российский диктатор появился 16 сентября на учениях в военной форме, чтобы "продемонстрировать российско-белорусскую силу на фоне недавней кинетической и риторической эскалации Кремля против соседних с РФ государств НАТО", таких как Польша и Норвегия. А также неоднократных российских угроз в отношении Финляндии и стран Балтии.

Напомним, ранее в ISW заявляли, что на учениях "Запад-2025" войска отработали потенциальные методы провокации против стран НАТО. За ходом учений наблюдали представители 23 стран, среди которых были США, Венгрия и Турция.

Также мы писали, что военные США совершили визит в Беларусь. Они посетили полигон, где проходят учения с Россией.

владимир путин НАТО военные учения Беларусь ISW Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации