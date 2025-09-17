Запад-2025 — Путин показался на учениях в военной форме

Владимир Путин на учениях "Запад-2025". Фото: REUTERS

В Беларуси прошли военные учения "Запад-2025" вместе с РФ. В последний день, 16 сентября, на одном из полигонов "засветился" в военной форме российский диктатор Владимир Путин.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Путин на военных учениях "Запад-2025"

В последний день совместных российско-белорусских военных учений, 16 сентября, Путин вместе с министром обороны РФ Андреем Белоусовым, заместителем министра обороны Юнус-Бек Евкуровым и помощником президента Алексеем Дюминым посетили полигон Мулино в Нижегородской области. Они "проинспектировали войска", которые участвуют в учениях "Запад-2025".

По словам Белоусова, в учениях участвовали личный состав Ленинградского и Московского военных округов, Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, Северного и Балтийского флотов России, а также белорусские подразделения в составе Объединенной региональной группировки войск Союзного государства.

В то же время Путин заявил, что в учениях приняли участие 100 000 военнослужащих, включая солдат еще из шести стран: Бангладеша, Индии, Буркина-Фасо, Демократической Республики Конго, Мали и Ирана. Российский диктатор встретился с этими военными.

В ISW отметили, что 9 сентября Индия объявила о направлении 65 военных на полигон Мулино для участия в учениях "Запад-2025" для усиления военного сотрудничества и обмена информацией о боевой тактике с Россией и Беларусью. Известно, что это уже второе участие Индии в совместных учениях после того, как 200 индийских военнослужащих участвовали в контртеррористических операциях во время совместных российско-белорусских учений "Запад-2021" в сентябре 2021 года.

"Примечательно, что Путин был одет в военную форму для наблюдения за учениями — это уже второй раз, когда глава Кремля надел ее на публичном мероприятии с начала своего полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Впервые он показался в таком виде во время визита в Курскую область в марте 2025 года. ISW тогда оценило, что Путин, вероятно, пытался изобразить себя как вовлеченного лидера военного времени и разделить заслуги за возвращение российскими войсками территории в Курской области", — говорится в отчете.

Также аналитики подчеркнули, что российский диктатор появился 16 сентября на учениях в военной форме, чтобы "продемонстрировать российско-белорусскую силу на фоне недавней кинетической и риторической эскалации Кремля против соседних с РФ государств НАТО", таких как Польша и Норвегия. А также неоднократных российских угроз в отношении Финляндии и стран Балтии.

Напомним, ранее в ISW заявляли, что на учениях "Запад-2025" войска отработали потенциальные методы провокации против стран НАТО. За ходом учений наблюдали представители 23 стран, среди которых были США, Венгрия и Турция.

Также мы писали, что военные США совершили визит в Беларусь. Они посетили полигон, где проходят учения с Россией.