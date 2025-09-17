Відео
Головна Новини дня У військовій формі — Путін засвітився на навчаннях "Захід-2025"

У військовій формі — Путін засвітився на навчаннях "Захід-2025"

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 11:31
Захід-2025 — Путін показався на навчаннях у військовій формі
Володимир Путін на навчаннях "Захід-2025". Фото: REUTERS

У Білорусі пройшли військові навчання "Захід-2025" разом з РФ. В останній день, 16 вересня, на одному із полігонів "засвітився" у військовій формі російський диктатор Володимир Путін. 

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW)

Читайте також:

Путін на військових навчаннях "Захід-2025"

В останній день спільних російсько-білоруських військових навчань, 16 вересня, Путін разом з міністром оборони РФ Андрієм Бєлоусовим, заступником міністра оборони Юнус-Бек Євкуровим та помічником президента Олексієм Дюміним відвідали полігон Муліно в Нижегородській області. Вони "проінспектували війська", які беруть участь у навчаннях "Захід-2025". 

За словами Бєлоусова, у навчаннях брали участь особовий склад Ленінградського та Московського військових округів, Повітряно-космічних сил, Повітряно-десантних військ, Північного та Балтійського флотів Росії, а також білоруські підрозділи у складі Об'єднаного регіонального угруповання військ Союзної держави.

Водночас Путін заявив, що у навчаннях взяли участь 100 000 військовослужбовців, включаючи солдатів ще із шести країн: Бангладешу, Індії, Буркіна-Фасо, Демократичної Республіки Конго, Малі та Ірану. Російський диктатор зустрівся з цими військовими. 

В ISW зазначили, що 9 вересня Індія оголосила про направлення 65 військових на полігон Муліно для участі в навчаннях "Захід-2025" для посилення військової співпраці та обміну інформацією про бойову тактику з Росією та Білоруссю. Відомо, що це вже друга участь Індії у спільних навчаннях після того, як 200 індійських військовослужбовців брали участь у контртерористичних операціях під час спільних російсько-білоруських навчань "Захід-2021" у вересні 2021 року.

"Примітно, що Путін був одягнений у військову форму для спостереження за навчаннями — це вже другий раз, коли очільник Кремля одягнув її одягнув на публічному заході з початку свого повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Вперше він показався у такому вигляді під час візиту в Курську область у березні 2025 року. ISW тоді оцінило, що Путін, ймовірно, намагався зобразити себе як залученого лідера воєнного часу та розділити заслуги за повернення російськими військами території на Курщині", — йдеться у звіті. 

Також аналітики підкреслили, що російський диктатор з'явився 16 вересня на навчаннях у військовій формі, аби "продемонструвати російсько-білоруську силу на тлі нещодавньої кінетичної та риторичної ескалації Кремля проти сусідніх з РФ держав НАТО", таких як Польща та Норвегія. А також неодноразових російських погроз щодо Фінляндії та країн Балтії. 

Нагадаємо, раніше в ISW заявляли, що на навчаннях "Захід-2025" війська відпрацювали потенційні методи провокації проти країн НАТО. За перебігом навчань спостерігали представники 23 країн, серед яких були США, Угорщина та Туреччина.

Також ми писали, що військові США здійснили візит до Білорусі. Вони відвідали полігон, де проходять навчання з Росією.

володимир путін НАТО військові навчання Білорусь ISW Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
