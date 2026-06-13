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Головна Новини дня Військові про складність боїв вночі: тварини стають хибними тривогами

Військові про складність боїв вночі: тварини стають хибними тривогами

Ua ru
Дата публікації: 13 червня 2026 02:22
Військові про складність боїв вночі: тварини стають хибними тривогами
Військовослужбовець ЗСУ споряджає дрон. Фото: Генштаб ЗСУ

Військові ГУР "Артан" заявили, що тварини в умовах бойових дій стають причиною хибних тривог на полі бою. Зокрема, це відбувається вночі.

Про це бійці сказали в коментарі журналістам Новини.LIVE.

Чому тварини ускладнюють бої на фронті

Бойовий медик спецпідрозділу ГУР "Артан" з позивним "Гарячий" зазначив, що під час нічних операцій інколи виникають хибні тривоги через теплові сигнатури. За його словами, подібні ситуації трапляються через складні умови видимості та використання тепловізійних засобів.

"Хлопці вночі сиділи, кажуть: "Лізуть 5-6 людей". Ми вже запросили свій дрон, щоб він подивився, бо виявили сигнатуру теплу. Дрон полетів, в кажуть, що це домашні свині бігають по вулиці, 5 штук", — сказав боєць х позивним "Гарячий".

Інший боєць спецпідрозділу "Артан" з позивним "Тінь" також підтвердив, що в бойових умовах тварини неодноразово ставали джерелом хибних спостережень.

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"Була коза, яка зайшла до будинку на сьомий поверх і теж дала теплову сигнатуру", — розповів він.

Військові наголошують, що в умовах нічних операцій і обмеженої видимості навіть дрібні деталі можуть впливати на оцінку ситуації та ухвалення рішень на місці.

Як повідомляло Новини.LIVE, Україна більше не пускає пілотів дронів на "нуль". Бійців відвели від лінії зіткнення заради їхнього ви виживання, а всю зібрану інформацію тепер аналізують нейромережі.

Також ми писали, що міністр армії США Ден Дрісколл заявив, що США багато чому навчаються в українців, оскільки Україна докорінно змінила підхід до бойових дій.

тварини фронт ситуація на фронті
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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