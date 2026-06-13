Военные о сложности ночных боев: животные вызывают ложные тревоги

Военнослужащий ВСУ готовит дрон. Фото: Генштаб ВСУ

Военные ГУР "Артан" заявили, что животные в условиях боевых действий становятся причиной ложных тревог на поле боя. В частности, это происходит ночью.

Об этом бойцы рассказали в комментарии журналистам Новини.LIVE.

Почему животные затрудняют бои на фронте

Боевой медик спецподразделения ГУР "Артан" с позывным "Горячий" отметил, что во время ночных операций иногда возникают ложные тревоги из-за тепловых сигнатур. По его словам, подобные ситуации возникают из-за сложных условий видимости и использования тепловизионных средств.

"Ребята ночью сидели, говорят: "Лезут 5-6 человек". Мы уже вызвали свой дрон, чтобы он посмотрел, потому что обнаружили тепловую сигнатуру. Дрон полетел, и говорят, что это домашние свиньи бегают по улице, 5 штук", — сказал боец с позывным "Горячий".

Другой боец спецподразделения "Артан" с позывным "Тень" также подтвердил, что в боевых условиях животные неоднократно становились источником ложных наблюдений.

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"Была коза, которая зашла в дом на седьмой этаж и тоже дала тепловую сигнатуру", — рассказал он.

Военные отмечают, что в условиях ночных операций и ограниченной видимости даже мелкие детали могут влиять на оценку ситуации и принятие решений на месте.

Как сообщало Новини.LIVE, Украина больше не пускает пилотов дронов на «нуль». Бойцов отвели от линии соприкосновения ради их выживания, а всю собранную информацию теперь анализируют нейросети.

Также мы писали, что министр армии США Дэн Дрисколл заявил, что США многому учатся у украинцев, поскольку Украина коренным образом изменила подход к боевым действиям.