Військова пояснила, що застосування дронів змінило хід війни

Військова пояснила, що застосування дронів змінило хід війни

Дата публікації: 31 березня 2026 13:45
Військова пояснила, що застосування дронів змінило хід війни
Безпілотник. Фото: Генштаб ЗСУ

Сучасна війна в Україні зазнала кардинальних змін через масове застосування FPV-дронів на фронті. Військова Тетяна Чорновол наголошує, що бойові дії дедалі більше переміщуються в укриття через постійну загрозу з повітря.

Про це військовослужбовиця заявила у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Як змінилася ситуація на полі бою з появою дронів

Чорновол описала нові реалії війни та вплив безпілотників на поведінку військових на передовій. 

За її словами, якщо раніше бої відбувалися переважно на відкритій місцевості, то нині військові змушені постійно ховатися та переміщатися між укриттями. Вони очікують безпечних моментів між атаками дронів, які стали одним із найефективніших інструментів на полі бою.

"Війна перейшла у підвали. Ми не бачимо білого світу. Пересуваємося від підвалу до підвалу, шукаємо якесь вікно, коли не летять дрони. Війна стала така. FPV — це "бл*дські мухи", хоча дуже ефективні" — заявила Чорновол.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, гендиректор німецького концерну Rheinmetall Армін Паппергер розкритикував українських виробників дронів, заявивши, що в їхніх розробках "немає нічого інноваційного" та порівнявши їх із "домогосподарками з 3D-принтерами". У відповідь українські виробники наголосили, що ефективність їхніх безпілотників уже доведена на полі бою.

Водночас Україна активно ділиться власним досвідом захисту від ракетних і дронових атак із країнами Близького Сходу. Українські фахівці виїжджають до партнерів, щоб допомогти посилити безпеку.

 

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Марія Коробова
