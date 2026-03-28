Головна Новини дня Українські виробники відповіли на заяву Rheinmetall про дрони

Дата публікації: 28 березня 2026 21:33
Виробники дронів. Фото: Airlogix

Українські виробники безпілотників відреагували на резонансну заяву генерального директора німецького концерну Rheinmetall Арміна Паппергера, який назвав їх "домогосподарками" з 3D-принтерами. Вони наголосили, що ефективність їхніх розробок уже доведена на полі бою.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив журналіст Саймон Шустер.

Заява українських виробників дронів

Журналіст розповів, що під час спілкування з представниками компанії Skyfall учасники української дрон-індустрії наголосили, що ефективність їхніх розробок уже доведена на полі бою.

"Якщо безпілотника, створеного українськими "домогосподарками", достатньо, щоб знищити танки та артилерію — гадаю, зараз офіційно настала ера "домогосподарок"", — зазначили виробники. 

Таким чином українські виробники іронічно відповіли на заяву німецького топменеджера, підкресливши реальні результати застосування своїх технологій у війні.

Що передувало

Раніше директор Rheinmetall розкритикував українських виробників дронів. Мовляв, у цих БпЛА немає нічого інноваційного.

"Це просто гра з "Лего"...Це не інновація", — сказав Армін Паппергер в розмові з журналістом Atlantic Саймоном Шустером.

Коли журналіст нагадав, що Україна зараз виробляє більше дронів, ніж будь-яка демократія у світі, і ефективно знищує ними російські танки, Паппергер обурився. Шустер додав, що керівник Rheinmetall не очікував, що вони порушать його галузь. Мовляв, всього за кілька сотень доларів українські дрони можуть завдати серйозної шкоди військовій техніці вартістю мільйони.

Як повідомляли Новини.LIVE, ЗСУ отримали доступ до онлайн-платформ для закупівлі дронів. Йдеться про сервіси Brave1 та DotChain. Вони дають змогу підрозділам самостійно обирати необхідну техніку.

Водночас військовий розповів, що на фронті за рік різко зросла глибина ураження дронами по росіянах. Якщо раніше не було великого вибору інструментів для ураження цілей, то тепер ситуація інша. 

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
