Украинские производители ответили на заявление Rheinmetall о дронах

Украинские производители ответили на заявление Rheinmetall о дронах

Дата публикации 28 марта 2026 21:33
Производители дронов. Фото: Airlogix

Украинские производители беспилотников отреагировали на резонансное заявление генерального директора немецкого концерна Rheinmetall Армина Паппергера, который назвал их "домохозяйками" с 3D-принтерами. Они отметили, что эффективность их разработок уже доказана на поле боя.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил журналист Саймон Шустер.

Заявление украинских производителей дронов

Журналист рассказал, что во время общения с представителями компании Skyfall участники украинской дрон-индустрии отметили, что эффективность их разработок уже доказана на поле боя.

"Если беспилотника, созданного украинскими "домохозяйками", достаточно, чтобы уничтожить танки и артиллерию — думаю, сейчас официально наступила эра "домохозяек"", — отметили производители.

Читайте также:

Таким образом украинские производители иронично ответили на заявление немецкого топ-менеджера, подчеркнув реальные результаты применения своих технологий в войне.

Что предшествовало

Ранее директор Rheinmetall раскритиковал украинских производителей дронов. Мол, в этих БпЛА нет ничего инновационного.

"Это просто игра с "Лего"...Это не инновация", — сказал Армин Паппергер в разговоре с журналистом Atlantic Саймоном Шустером.

Когда журналист напомнил, что Украина сейчас производит больше дронов, чем любая демократия в мире, и эффективно уничтожает ими российские танки, Паппергер возмутился. Шустер добавил, что руководитель Rheinmetall не ожидал, что они нарушат его отрасль. Мол, всего за несколько сотен долларов украинские дроны могут нанести серьезный ущерб военной технике стоимостью миллионы.

Как сообщали Новини.LIVE, ВСУ получили доступ к онлайн-платформам для закупки дронов. Речь идет о сервисах Brave1 и DotChain. Они позволяют подразделениям самостоятельно выбирать необходимую технику.

В то же время военный рассказал, что на фронте за год резко возросла глубина поражения дронами по россиянам. Если раньше не было большого выбора инструментов для поражения целей, то теперь ситуация другая.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
Реклама

