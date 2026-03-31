Главная Новости дня Военная объяснила, что применение дронов изменило ход войны

Военная объяснила, что применение дронов изменило ход войны

Дата публикации 31 марта 2026 13:45
Военная объяснила, что применение дронов изменило ход войны
Беспилотник. Фото: Генштаб ВСУ

Современная война в Украине претерпела кардинальные изменения из-за массового применения FPV-дронов на фронте. Военная Татьяна Черновол отмечает, что боевые действия все больше перемещаются в укрытие из-за постоянной угрозы с воздуха.

Об этом военнослужащая заявила в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Как изменилась ситуация на поле боя с появлением дронов

Черновол описала новые реалии войны и влияние беспилотников на поведение военных на передовой.

По ее словам, если раньше бои происходили преимущественно на открытой местности, то сейчас военные вынуждены постоянно прятаться и перемещаться между укрытиями. Они ожидают безопасных моментов между атаками дронов, которые стали одним из самых эффективных инструментов на поле боя.

"Война перешла в подвалы. Мы не видим белого света. Передвигаемся от подвала к подвалу, ищем какое-то окно, когда не летят дроны. Война стала такая. FPV — это "бл*дские мухи", хотя очень эффективны" — заявила Черновол.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, гендиректор немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер раскритиковал украинских производителей дронов, заявив, что в их разработках "нет ничего инновационного" и сравнив их с "домохозяйками с 3D-принтерами". В ответ украинские производители отметили, что эффективность их беспилотников уже доказана на поле боя.

В то же время Украина активно делится собственным опытом защиты от ракетных и дроновых атак со странами Ближнего Востока. Украинские специалисты выезжают к партнерам, чтобы помочь усилить безопасность.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
Реклама

