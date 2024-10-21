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Війна в Україні — Остін зробив гучну заяву про майбутнє Європи та НАТО

21 жовтня 2024 21:04
Галина Шподарева - редактор
Візит Ллойда Остіна — голова Пентагону зробив гучну заяву про війну в Україні
Голова Пентагону Ллойд Остін. Фото: Reuters
Галина Шподарева - редактор

Під час свого візиту до України 21 жовтня голова Пентагону Ллойд Остін виступив з промовою та зробив гучну заяву щодо війни в Україні. Міністр оборони США сказав, що на карту нині поставлені майбутнє Європи, НАТО та безпека США. 

Про це повідомив Telegram-канал "Ми-Україна" у понеділок, 21 жовтня. 

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Візит Ллойда Остіна до України

Міністр оборони США Ллойд Остін 21 жовтня у Києві виступив з промовою у дипломатичній академії та заявив, що боротьба України за свободу визначить "траєкторію глобальної безпеки". 

Також голова Пентагону сказав, що майбутнє Європи, НАТО та безпека Америки залежать від боротьби українців. 

"Ця боротьба на всіх нас накладає певні зобов’язання. Як сказав президент Байден на засіданні ООН у вересні: наші випробування полягають в тому, аби забезпечити, щоб сили, які нас об’єднують, були сильнішими за ті, що розділяють. Результати боротьби України за її волю створить траєкторію глобальної безпеки. Майбутнє Європи зараз поставлене на карту. Сили НАТО зараз поставлені на карту. І безпека Америки також поставлена на карту", — сказав Остін.

Нагадаємо, у Києві 21 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що війна, яку обрав Путін, ставить нині фундаментальні питання перед урядом усіх країн і кожною людиною, яка прагне безпеки у світі.

Раніше Новини.LIVE писали, що голова Пентагону Ллойд Остін під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським 21 жовтня повідомив, що США нададуть новий пакет військової допомоги Україні вартістю 400 мільйонів доларів.

Пентагон Київ Ллойд Остін НАТО війна в Україні США

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