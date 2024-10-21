Ллойд Остін виступив із промовою у Києві — про що заявив голова Пентагону

Голова Пентагону Ллойд Остін. Фото: Reuters

Під час візиту до Києва голова Пентагону Ллойд Остін зробив заяву щодо війни в Україні. Міністр оборони США запросив до Києва усіх, хто "розмиває межі між агресором і жертвою".

Про це повідомляє Telegram-канал "Ми-Україна" у понеділок, 21 жовтня.

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Промова Ллойда Остіна в Києві

Під час свого візиту до України голова Пентагону Ллойд Осні виступив з промовою у дипломатичній академії у Києві.

"Є такі, хто каже, що обидві сторони винні в агресивній війні Путіна. Є люди, які розмивають межі між агресором і жертвою. Є ті, хто каже, що Україна не є справжньою нацією. Нехай вони приїжджають до Києва", — заявив міністр оборони США.

Також Ллойд Остін зазначив, що війна, яку розпочав Путін, ставить нині фундаментальні питання перед урядом усіх країн і кожною людиною, яка прагне безпеки у світі.

Нагадаємо, що міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським 21 жовтня повідомив, що США нададуть новий пакет військової допомоги Україні вартістю 400 мільйонів доларів.

Раніше Новини.LIVE писали, що 21 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Києва. Це його четвертий візит з початку повномасштабної війни.