Ллойд Остин выступил с речью в Киеве — о чем заявил глава Пентагона

Глава Пентагона Ллойд Остин. Фото: Reuters

Во время визита в Киев глава Пентагона Ллойд Остин сделал заявление о войне в Украине. Министр обороны США пригласил в Киев всех, кто "размывает границы между агрессором и жертвой".

Об этом сообщает Telegram-канал "Мы-Украина" в понедельник, 21 октября.

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Речь Ллойда Остина в Киеве

Во время своего визита в Украину глава Пентагона Ллойд Осни выступил с речью в дипломатической академии в Киеве.

"Есть такие, кто говорят, что обе стороны виноваты в агрессивной войне Путина. Есть люди, которые размывают границы между агрессором и жертвой. Есть те, кто говорит, что Украина не настоящая нация. Пусть они приезжают в Киев", — заявил министр обороны США.

Также Ллойд Остин отметил, что война, которую начал Путин, ставит ныне фундаментальные вопросы перед правительством всех стран и каждым человеком, стремящимся к безопасности в мире.

Напомним, что министр обороны США Ллойд Остин во время встречи с президентом Владимиром Зеленским 21 октября сообщил, что США предоставят новый пакет военной помощи Украине стоимостью 400 миллионов долларов.

Ранее Новини.LIVE писали, что 21 октября министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев. Это его четвертый визит с начала полномасштабной войны.