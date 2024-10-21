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Война в Украине — Остин сделал громкое заявление о будущем Европы и НАТО

21 октября 2024 21:04
Галина Шподарева - редактор
Визит Ллойда Остина — глава Пентагона сделал громкое заявление о войне в Украине
Глава Пентагона Ллойд Остин. Фото: Reuters
Галина Шподарева - редактор

Во время своего визита в Украину 21 октября глава Пентагона Ллойд Остин выступил с речью и сделал громкое заявление о войне в Украине. Министр обороны США сказал, что на карту сейчас поставлены будущее Европы, НАТО и безопасность США.

Об этом сообщил Telegram-канал "Мы-Украина" в понедельник, 21 октября.

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Министр обороны США Ллойд Остин 21 октября в Киеве выступил с речью в дипломатической академии и заявил, что борьба Украины за свободу определит "траекторию глобальной безопасности".

Глава Пентагона также сказал, что будущее Европы, НАТО и безопасность Америки зависят от борьбы украинцев.

"Эта борьба на всех нас накладывает определенные обязательства. Как сказал президент Байден на заседании ООН в сентябре: наши испытания заключаются в том, чтобы обеспечить, чтобы силы, которые нас объединяют, были сильнее тех, что разделяют. Результаты борьбы Украины за ее свободу создадут траекторию глобальной безопасности. Будущее Европы сейчас поставлено на карту. Силы НАТО сейчас поставлены на карту. И безопасность Америки также поставлена на карту", — сказал Остин.

Напомним, в Киеве 21 октября министр обороны США Ллойд Остин сказал, что война, которую избрал Путин, ставит ныне фундаментальные вопросы перед правительством всех стран и каждым человеком, стремящимся к безопасности в мире.

Ранее Новини.LIVE писали, что глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи с президентом Владимиром Зеленским 21 октября сообщил, что США предоставит новый пакет военной помощи Украине стоимостью 400 миллионов долларов

Пентагон Киев Ллойд Остин НАТО война в Украине США

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