Коваленко відреагував на заяву голови розвідки ФРН про війну до 2030 року

Голова ЦПД Андрій Коваленко. Фото: ЦПД

Голова розвідки Німеччини Бруно Каль заявив, що у разі продовження війни в Україні протягом ще п'яти років — це було б "безпечніше" для Європи. На це гостро відреагував керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко.

Про це він написав у Telegram у неділю, 9 березня.

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Каль вважає, що Росія може використовувати війну в Україні, аби перевірити "єдність західних країн", зокрема, чи залучать вони п'яту статтю НАТО. Тому, на його думку, у разі закінчення війни раніше 2029-2030 року Росія зможе швидше "стати загрозою" для Європи.

"Ні, шановний, ви все одно не уникнете війни з РФ через 4-6 років, бо ви ліниві та не хочете змінюватися суспільно. Лише нордіки, Польща та Франція готові до протистояння. А Німеччина не здатна навіть Таурус один зробити швидше, ніж за рік-півтора", — зазначив Коваленко.

Голова ЦПД наголосив, що безпечніше вже не буде ніколи, поки Німеччина займає таку позицію, тому варто готуватися вже зараз. Він додав, що росіяни нападуть на країни НАТО, незалежно від ситуації в Україні, поки Європа буде слабкою.

Зазначимо, що під словом "нордіки", ймовірно, Коваленко мав на увазі Нордичні країни — географічний та культурний регіон у Північній Європі та Північній Атлантиці.

Скриншот допису Коваленка

Нагадаємо, Каль заявив, що Росія може використати війну в Україні для "переорієнтації" своєї агресії.

Також нещодавно очільниця уряду Італії Джорджа Мелоні запропонувала застосувати п'яту статтю НАТО до України.