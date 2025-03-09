Коваленко отреагировал на заявление главы разведки ФРГ о войне до 2030 года

Председатель ЦПД Андрей Коваленко. Фото: ЦПД

Глава разведки Германии Бруно Каль заявил, что в случае продолжения войны в Украине в течение еще пяти лет — это было бы "безопаснее" для Европы. На это остро отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко.

Об этом он написал в Telegram в воскресенье, 9 марта.

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Каль считает, что Россия может использовать войну в Украине, чтобы проверить "единство западных стран", в частности, задействуют ли они пятую статью НАТО. Поэтому, по его мнению, в случае окончания войны раньше 2029-2030 года, Россия сможет скорее "стать угрозой" для Европы.

"Нет, уважаемый, вы все равно не избежите войны с РФ через 4-6 лет, потому что вы ленивы и не хотите меняться общественно. Только нордики, Польша и Франция готовы к противостоянию. А Германия не способна даже Таурус один сделать быстрее, чем за год-полтора", — отметил Коваленко.

Председатель ЦПД отметил, что безопаснее уже не будет никогда, пока Германия занимает такую позицию, поэтому стоит готовиться уже сейчас. Он добавил, что россияне нападут на страны НАТО, независимо ситуации в Украине, пока Европа будет слабой.

Отметим, что под словом "нордики", вероятно, Коваленко имел в виду Нордические страны — географический и культурный регион в Северной Европе и Северной Атлантике.

Скриншот поста Коваленко

Напомним, Каль заявил, что Россия может использовать войну в Украине для "переориентации" своей агрессии.

Также недавно глава правительства Италии Джорджа Мелони предложила применить пятую статью НАТО к Украине.