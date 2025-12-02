Терміни завершення війни в Україні — Веніславський розповів про переговори

Нардеп Федір Веніславський. Фото: УНІАН

Україна, Європа та США продовжують консультації та переговори для закінчення війни, що може статися вже незабаром. Нардеп від партії "Слуга народу" Федір Веніславський заявив, що йдеться не про віддалені роки, а про короткостроковий проміжок часу, хоча 2025-й може і не стати фінальним.

Про це Федір Веніславський повідомив в інтерв'ю для Telegraf.

Коли закінчиться війна в Україні

еніславський пояснив, що українська делегація під час консультацій у Женеві відстояла ключові національні інтереси. Ці позиції були узгоджені зі Сполученими Штатами та європейськими партнерами. Наразі, як зазначив депутат, процес перебуває на етапі, коли уже є попередньо напрацьований алгоритм. Далі погоджені пункти мають пройти узгодження зі спецпредставником США Марком Віткоффом у Москві.

"Наші зусилля і наша реакція на цей мирний план, засвідчила, що Україна завжди готова до миру. Те, що ми їздили в Женеву, погоджувалися на якісь, можливо, не дуже приємні для нас пункти, а інші відстоювали, свідчить, що Україна готова підписувати мирний план. Зараз буде м'яч на полі Росії, і для нас буде це маркером", — повідомив Федір Веніславський.

Росія не відмовляється від територіальних претензій

При цьому заяви Володимира Путіна, за словами депутата, демонструють, що Росія не відмовилася від своїх максималістських вимог — повного контролю над усіма територіями Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Москва хоче, щоб ці вимоги були визнані офіційно, але для України такі умови є неприйнятними. Водночас Україна наразі й не може гарантувати, що здатна повернути території під свій контроль.

"Де-факто, ми розуміємо, що на сьогоднішній день немає спроможностей відвоювати окуповані території. Тому ми маємо визнати, що ці території, напевне, на якийсь час залишаться тимчасово окупованими", — зауважив Веніславський.

Які терміни для закінчення війни цілком можливі

Веніславський вважає, що після зустрічей за участі президентів України, США та європейських лідерів, часові рамки завершення війни можна буде вимірювати не місяцями, а тижнями.

"Я залишаюся переконаним, що війна йде до свого завершення. Можливо, це буде не так швидко, не в цьому році, хоча я цього не виключаю, адже у нас ще є цілий грудень, чи це буде в лютому, березні. Але це точно короткострокова, а не довгострокова перспектива. Війна не буде точно тривати роками", — сказав Веніславський.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський переговорив з французьким колегою Еммануелем Макроном щодо мирного процесу.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що наполягає на особистій зустрічі Володимира Зеленського із Дональдом Трампом для обговорення мирного процесу.

Водночас колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що якщо не підписати мирну угоду, то війна може тривати роками.