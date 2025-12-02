Видео
Главная Новости дня Война не продлится годы — Вениславский объяснил, когда конец

Война не продлится годы — Вениславский объяснил, когда конец

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 13:48
Сроки завершения войны в Украине — Вениславский рассказал о переговорах
Нардеп Федор Вениславский. Фото: УНИАН

Украина, Европа и США продолжают консультации и переговоры для окончания войны, что может произойти уже вскоре. Нардеп от партии "Слуга народа" Федор Вениславский заявил, что речь идет не об отдаленных годах, а о краткосрочном промежутке времени, хотя 2025-й может и не стать финальным.

Об этом Федор Вениславский сообщил в интервью для Telegraf.

Читайте также:

Когда закончится война в Украине

Вениславский пояснил, что украинская делегация во время консультаций в Женеве отстояла ключевые национальные интересы. Эти позиции были согласованы с Соединенными Штатами и европейскими партнерами. Сейчас, как отметил депутат, процесс находится на этапе, когда уже есть предварительно наработанный алгоритм. Далее согласованные пункты должны пройти согласование со спецпредставителем США Марком Уиткоффом в Москве.

"Наши усилия и наша реакция на этот мирный план, показала, что Украина всегда готова к миру. То, что мы ездили в Женеву, соглашались на какие-то, возможно, не очень приятные для нас пункты, а другие отстаивали, свидетельствует, что Украина готова подписывать мирный план. Сейчас будет мяч на поле России, и для нас будет это маркером", - сообщил Федор Вениславский.

Россия не отказывается от территориальных претензий

При этом заявления Владимира Путина, по словам депутата, демонстрируют, что Россия не отказалась от своих максималистских требований - полного контроля над всеми территориями Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Москва хочет, чтобы эти требования были признаны официально, но для Украины такие условия неприемлемы. В то же время Украина пока и не может гарантировать, что способна вернуть территории под свой контроль.

"Де-факто, мы понимаем, что на сегодняшний день нет возможностей отвоевать оккупированные территории. Поэтому мы должны признать, что эти территории, наверное, на какое-то время останутся временно оккупированными", — отметил Вениславский.

Какие сроки для окончания войны вполне возможны

Вениславский считает, что после встреч с участием президентов Украины, США и европейских лидеров, временные рамки завершения войны можно будет измерять не месяцами, а неделями.

"Я остаюсь убежденным, что война идет к своему завершению. Возможно, это будет не так быстро, не в этом году, хотя я этого не исключаю, ведь у нас еще есть целый декабрь, или это будет в феврале, марте. Но это точно краткосрочная, а не долгосрочная перспектива. Война не будет точно длиться годами", — сказал Вениславский.

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский переговорил с французским коллегой Эммануэлем Макроном относительно мирного процесса.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что настаивает на личной встрече Владимира Зеленского с Дональдом Трампом для обсуждения мирного процесса.

В то же время бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если не подписать мирное соглашение, то война может длиться годами.

США переговоры Украина перемирие война в Украине Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
