Навіщо Росії Донбас: Кущ пояснив вимоги Москви на перемовинах

Засідання чиновників Кремля та диктатора Володимира Путіна. Фото: росЗМІ

Російське керівництво відмовляється від безумовного перемир'я на лінії фронту, оскільки планує продовжувати бойові дії щонайменше ще не один рік. Агресор спирається на радянську концепцію війни на знекровлення противника, щоб змусити Київ піти на масштабні геополітичні компроміси в майбутньому, коли Україна вже не матиме ніяких ресурсів на протистояння.

Таку думку висловив економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ у розмові з ведучим Віталієм Прудиусом в ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE.

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Кремль не хоче заморозки по лінії вогню

Спроби зупинити бойові дії на поточній лінії фронту не мають успіху, оскільки Москва наразі не зацікавлена у припиненні вогню. Попри готовність України до безумовної зупинки бойових дій, про що публічно заявляють президент Володимир Зеленський та глава МЗС Андрій Сибіга, Кремль продовжує утримувати рівень ескалації. Володимир Путін бачить горизонт бойових дій щонайменше на найближчий рік, вважаючи, що досі здатен досягати результатів на фронті.

Нинішній етап перемовин заблокований максималістськими планами сторін, а вимоги росіян щодо контролю над окремими областями є лише інструментом затягування конфлікту.

Як зазначив економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ у розмові з ведучим Віталієм Прудиусом, справжні мотиви Москви полягають у тривалому знекровленні всієї держави.

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"Ключова ціль цієї війни — це війна на виснаження. Тобто ключова ціль – це виснажити Україну. І виснажити її потенціал. Передусім демографічний, ментальний потенціал. Потім же економічний, інфраструктурний, фінансовий і так далі", — сказав Кущ.

За словами експерта, ворог прагне створити умови, за яких ослаблена Україна буде змушена погодитися на перелік геополітичних поступок, тоді як захоплення квадратних кілометрів є виключно похідним завданням.

Кущ додав, що російське військове планування опирається на радянську доктрину стратега Олександра Свєчіна, яка визначає так звану "війну на ізмор". У межах цієї концепції бойові дії розвиваються окремими тактами зокрема, перший тривав у 2014-2015 роках і завершився анексією Криму та мінськими домовленостями, другий розпочався у 2022 році з фокусом на повному захопленні Донеччини й Луганщини, а третій такт може розгорнутися після певної паузи навколо Запорізької та Херсонської областей, які окупанти заздалегідь внесли до своєї конституції для внутрішньої пропаганди.

"В рамках цієї стратегії війни на виснаження Росія виставляє певні індикатори, знаючи, що Україна на них не піде, влада не погодиться на ці вимоги. І вона каже, що Росія нібито готова зупинити війну, але висуває вимоги по Донбасу, знаючи, що це фактично перекреслює подальші мирні переговори", — підкреслив аналітик.

Кожен такт агресор завершує закріпленням окупованих територіальних кластерів, щоб зафіксувати здобутий проміжний результат.

Кущ пояснив, чому Росія воює не за території

Показовим доказом відсутності суто територіальних цілей є сам характер дій російського командування. Якби завданням був простий захват земель, війська РФ наступали б єдиним валом уздовж усього східного кордону з найзручнішою логістикою з Брянської та Бєлгородської областей у бік Чернігова, Сум і Харкова.

Попри надзвичайно важку гуманітарну ситуацію в Сумах, загрози знеструмлення та регулярні атаки на прикордоння, нинішні ворожі дії на півночі та в районі Харкова залишаються суто тактичними.

"Це просто одна з другорядних таких вимог, але якщо б саме вони хотіли захопити певні якісь конкретні території, вони просто рухались б таким східним валом, вони б йшли. А вони що роблять? Вони, фактично, там є певні тактичні операції, які проводяться в Харківській області, в Сумській, але ці операції носять тактичний характер, відповідно, здебільшого. І вони основні зусилля направляють куди? Це Донбас, там ключові ресурси військові зосереджені, вони йдуть на всю Донецьку агломерацію, Донбаську агломерацію, яка йде суцільно, це забудови, промислові зони. І там, здавалося б, найважче просуватися, але вони там нав'язують саме м'ясорубку в цій агломерації для того, щоб просто максимально нас виснажувати. Тому, я думаю, що от у них ціль, в принципі, ключова ціль – це війна на виснаження, а різні територіальні окупаційні там, скажімо так, фактори, вони вже є другорядними похідними цілями", — підсумував аналітик.

Раніше Новини.LIVE писали, що Путін знову обіцяє захопити Донбас за кілька місяців, і цю заяву він повторив на зустрічі з представниками США у Москві. Джаред Кушнер поставив слова очільника Кремля під сумнів, нагадавши, що такі самі прогнози Москва озвучувала ще рік тому без жодного результату.

Тим часом переговори за посередництва США планують відновити наприкінці вересня, проте чекати на припинення вогню раніше весни не варто. Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов, додавши, що раніше навіть розглядав можливість особистого візиту до Москви для розмови з Путіним.

Паралельно Володимир Зеленський зустрівся з керівниками провідних американських аналітичних центрів. Президент обговорив із ними реальну ситуацію на фронті, перебіг дипломатичних переговорів та подальші перспективи України у війні.