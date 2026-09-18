Кушнер поставив під сумнів заяву Путіна про захоплення Донбасу

Володимир Путін. Фото: Reuters

Під час зустрічі з американськими представниками у Москві російський диктатор Володимир Путін заявив, що його війська нібито можуть встановити контроль над Донбасом протягом кількох місяців. Водночас Джаред Кушнер не погодився з такою оцінкою. Він нагадав, що Путін заявляв про це вже неодноразово, зокрема рік назад.

Про це повідомляє The New York Times, передає Новини.LIVE.

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Путін вже декілька років мріє про захоплення Донбасу

На початку вересня спецпредставники президента США Дональда Трампа зустрілися з Путіним, який показав демонстративну впевненість у власних силах.

Російський диктатор заявив американській делегації, що його армії знадобиться лише декілька місяців для повного захоплення українського Донбасу.

Путін погрожував завдати нищівних ударів по українській енергетичній інфраструктурі, щоб створити критичні умови для України перед зимою.

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Кушнер відкрито заперечив диктатору, нагадавши, що аналогічні обіцянки щодо швидкого просування росіяни озвучували ще рік тому.

"За всієї поваги, ви казали нам те саме рік тому. Які шанси, що ми повернемося сюди за рік, і ви знову скажете те саме? Може, ми не втрачатимемо рік?" — сказав він під час зустрічі з Путіним.

Як писали Новини.LIVE, український лідер Володимир Зеленський заявив, що Путін побоюється завершення війни через можливі протести або бунт серед близько мільйона російських військових, які можуть повернутися з фронту.

Крім того, наразі між Україною та Росією немає енергетичного перемирʼя, про яке заявляв Трамп. Водночас Київ готовий піти на припинення цих ударів.