Кушнер подверг сомнению заявление Путина о захвате Донбасса

Владимир Путин. Фото: Reuters

Во время встречи с американскими представителями в Москве российский диктатор Владимир Путин заявил, что его войска якобы могут установить контроль над Донбассом в течение нескольких месяцев. В то же время Джаред Кушнер не согласился с такой оценкой. Он напомнил, что Путин заявлял об этом уже неоднократно, в частности год назад.

Об этом сообщает The New York Times, передает Новини.LIVE.

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Путин уже несколько лет мечтает о захвате Донбасса

В начале сентября спецпредставители президента США Дональда Трампа встретились с Путиным, который показал демонстративную уверенность в собственных силах.

Российский диктатор заявил американской делегации, что его армии понадобится всего несколько месяцев для полного захвата украинского Донбасса.

Путин угрожал нанести сокрушительные удары по украинской энергетической инфраструктуре, чтобы создать для Украины критические условия перед зимой.

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Кушнер открыто возразил диктатору, напомнив, что аналогичные обещания о быстром продвижении россияне озвучивали ещё год назад.

"При всем уважении, вы говорили нам то же самое год назад. Каковы шансы, что мы вернемся сюда через год, и вы снова скажете то же самое? Может, мы не будем терять год?" — сказал он во время встречи с Путиным.

Как писали Новини.LIVE, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Путин опасается завершения войны из-за возможных протестов или бунта среди около миллиона российских военных, которые могут вернуться с фронта.

Кроме того, на данный момент между Украиной и Россией нет энергетического перемирия, о котором заявлял Трамп. В то же время Киев готов пойти на прекращение этих ударов.