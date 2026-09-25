Зачем России Донбасс: Кущ объяснил требования Москвы на переговорах

Заседание кремлевских чиновников и диктатора Владимира Путина. Фото: российские СМИ

Российское руководство отказывается от безусловного перемирия на линии фронта, поскольку планирует продолжать боевые действия как минимум ещё не один год. Агрессор опирается на советскую концепцию войны на истощение противника, чтобы заставить Киев пойти на масштабные геополитические компромиссы в будущем, когда у Украины уже не останется никаких ресурсов для противостояния.

Такое мнение высказал экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ в беседе с ведущим Виталием Прудиусом в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE.

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Кремль не хочет заморозки по линии огня

Попытки остановить боевые действия на текущей линии фронта не увенчиваются успехом, поскольку Москва пока не заинтересована в прекращении огня. Несмотря на готовность Украины к безоговорочной остановке боевых действий, о чем публично заявляют президент Владимир Зеленский и глава МИД Андрей Сибига, Кремль продолжает поддерживать уровень эскалации. Владимир Путин видит горизонт боевых действий как минимум на ближайший год, считая, что до сих пор способен добиваться результатов на фронте.

Нынешний этап переговоров заблокирован максималистскими планами сторон, а требования россиян о контроле над отдельными областями являются лишь инструментом затягивания конфликта.

Как отметил экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ в беседе с ведущим Виталием Прудиусом, истинные мотивы Москвы заключаются в длительном обескровливании всего государства.

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"Ключевая цель этой войны — это война на истощение. То есть ключевая цель — истощить Украину. И истощить её потенциал. Прежде всего демографический, ментальный потенциал. Затем — экономический, инфраструктурный, финансовый и так далее", — сказал Кущ.

По словам эксперта, враг стремится создать условия, при которых ослабленная Украина будет вынуждена согласиться на ряд геополитических уступок, тогда как захват квадратных километров является исключительно второстепенной задачей.

Кущ добавил, что российское военное планирование опирается на советскую доктрину стратега Александра Свечина, которая определяет так называемую "войну на изморение". В рамках этой концепции боевые действия развиваются отдельными этапами: в частности, первый длился в 2014–2015 годах и завершился аннексией Крыма и минскими соглашениями, второй начался в 2022 году с акцентом на полный захват Донецкой и Луганской областей, а третий этап может развернуться после определенной паузы вокруг Запорожской и Херсонской областей, которые оккупанты заранее включили в свою конституцию для внутренней пропаганды.

"В рамках этой стратегии войны на изнурение Россия выдвигает определенные условия, зная, что Украина на них не пойдет, власти не согласятся на эти требования. И она заявляет, что Россия якобы готова остановить войну, но выдвигает требования по Донбассу, зная, что это фактически перечеркивает дальнейшие мирные переговоры", — подчеркнул аналитик.

Каждый такт агрессор завершает закреплением оккупированных территориальных кластеров, чтобы зафиксировать достигнутый промежуточный результат.

Кущ объяснил, почему Россия воюет не за территории

Показательным доказательством отсутствия чисто территориальных целей является сам характер действий российского командования. Если бы задачей был простой захват земель, войска РФ наступали бы единым валом вдоль всей восточной границы с наиболее удобной логистикой из Брянской и Белгородской областей в сторону Чернигова, Сум и Харькова.

Несмотря на чрезвычайно тяжелую гуманитарную ситуацию в Сумах, угрозы отключения электроэнергии и регулярные атаки на приграничные районы, нынешние вражеские действия на севере и в районе Харькова остаются чисто тактическими.

"Это просто одно из второстепенных требований, но если бы они хотели захватить какие-то конкретные территории, они бы просто двигались по этому восточному валу, они бы шли. А что они делают? Фактически, там ведутся определенные тактические операции в Харьковской и Сумской областях, но эти операции, как правило, носят тактический характер. И куда они направляют основные усилия? Это Донбасс, там сосредоточены ключевые военные ресурсы, они идут на всю Донецкую агломерацию, Донбасскую агломерацию, которая представляет собой сплошной массив застроек и промышленных зон. И там, казалось бы, труднее всего продвигаться, но они там устраивают настоящую «мясорубку» в этой агломерации для того, чтобы просто максимально изнурить нас. Поэтому, я думаю, что вот у них цель, в принципе, ключевая цель — это война на истощение, а различные территориальные оккупационные там, скажем так, факторы, они уже являются второстепенными производными целями", — подытожил аналитик.

Ранее Новини.LIVE писали, что Путин вновь обещает захватить Донбасс за несколько месяцев, и это заявление он повторил на встрече с представителями США в Москве. Джаред Кушнер поставил слова главы Кремля под сомнение, напомнив, что такие же прогнозы Москва озвучивала ещё год назад без какого-либо результата.

Между тем переговоры при посредничестве США планируют возобновить в конце сентября, однако ждать прекращения огня раньше весны не стоит. Об этом сообщил глава Офиса президента Кирилл Буданов, добавив, что ранее даже рассматривал возможность личного визита в Москву для беседы с Путиным.

Параллельно Владимир Зеленский встретился с руководителями ведущих американских аналитических центров. Президент обсудил с ними реальную ситуацию на фронте, ход дипломатических переговоров и дальнейшие перспективы Украины в войне.