Графіки відключення світла на завтра 18 жовтня від Укренерго

Відключення світла завтра — в Укренерго звернулися до споживачів
У п'ятницю, 18 жовтня, графіки відключення електроенергії в Україні не будуть застосовуватися. Наразі в енергосистемі зберігається стабільна ситуація.
Про це повідомляють пресслужби Укренерго у Telegram.
Графіки відключення світла 18 жовтня
Якщо ситуація в енергосистемі зміниться й обмеження все ж таки доведеться застосовувати, про це повідомлять додатково.
"Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами у період найпродуктивнішої роботи СЕС — з 10:00 до 16:00", — закликали українців в Укренерго.
Де можна подивитися графік відключення світла
Аби точніше дізнаватися інформацію щодо віялових відключень, можна перевірити свою адресу за посиланнями:
- Київ
- Київська область
- Черкаська область
- Кіровоградська область
- Херсонська область
- Запорізька область
- Дніпропетровська область
- Полтавська область
- Харківська область
- Сумська область
- Чернігівська область
- Вінницька область
- Одеська область
- Миколаївська область
- Житомирська область
- Хмельницька область
- Тернопільська область
- Чернівецька область
- Рівненська область
- Волинська область
- Львівська область
- Івано-Франківська область
- Закарпатська область
- Донецька область
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд, обласні військові адміністрації та влада громад синхронно працюють для підготовки України до опалювального сезону. Головна увага приділена трьом ключовим напрямкам, щоб взимку було світло та тепло.
Раніше ми писали, фахівці ДТЕК інтенсивно готують енергосистему України до зимового періоду, не лише відновлюючи пошкоджені енергогенеруючі об'єкти, але й посилюючи електромережі.
Читайте Новини.LIVE!