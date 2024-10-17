Графіки відключення світла на завтра 18 жовтня від Укренерго

Енергетики лагодять повітряну лінію. Фото: Харківобленерго

У п'ятницю, 18 жовтня, графіки відключення електроенергії в Україні не будуть застосовуватися. Наразі в енергосистемі зберігається стабільна ситуація.

Про це повідомляють пресслужби Укренерго у Telegram.

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Якщо ситуація в енергосистемі зміниться й обмеження все ж таки доведеться застосовувати, про це повідомлять додатково.

"Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами у період найпродуктивнішої роботи СЕС — з 10:00 до 16:00", — закликали українців в Укренерго.

Скриншот допису Укренерго

Де можна подивитися графік відключення світла

Аби точніше дізнаватися інформацію щодо віялових відключень, можна перевірити свою адресу за посиланнями:

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд, обласні військові адміністрації та влада громад синхронно працюють для підготовки України до опалювального сезону. Головна увага приділена трьом ключовим напрямкам, щоб взимку було світло та тепло.

Раніше ми писали, фахівці ДТЕК інтенсивно готують енергосистему України до зимового періоду, не лише відновлюючи пошкоджені енергогенеруючі об'єкти, але й посилюючи електромережі.